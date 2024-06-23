Onur Haftası İçin Yürüyüşler Başladı: Bir Grup ''Neredesin Aşkım? Buradayım Aşkım'' Sloganıyla Yürüyüş Yaptı

Onur haftası yürüyüşleri ülkemizde de her yıl düzenli olarak yapılıyor. Bu yıl onur haftası 24-30 Haziranı kapsayan haftaya denk geliyor.
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Onur haftası yürüyüşleri, LGBT+ bireylerin ve destekçilerinin eşitlik ve adalet çağrısını dile getirmek amacıyla, dünya genelinde her yıl gerçekleştirilmektedir.
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Bu kapsamda ülkemizde bir grup, ''Neredesin aşkım, buradayım aşkım'' sloganıyla yürüyüş yaptı. O anlar sosyal medyada viral oldu.
İşte o paylaşım;
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