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Eşine Olan Sevgisini Bu Videoyla Bir Kez Daha Kanıtladı: Çift Aşklarıyla Sosyal Medyada Viral Oldu!

Eşine Olan Sevgisini Bu Videoyla Bir Kez Daha Kanıtladı: Çift Aşklarıyla Sosyal Medyada Viral Oldu!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
22.06.2024 - 10:50

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Sosyal medyada tanınan bir çift, paylaştıkları bu video ile beğeni yağmuruna tutuldu. Eşine sürpriz yapıp geçmişe yönelik isteklerini gerçekleştiren adam, karısına verdiği değer ile birçok kullanıcı tarafından övüldü.

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@nesrin.karatosun isimli Instagram hesabında paylaşılan bu video, çiftin araba içerisindeki diyaloğu ile başladı. ''Sana tam 12 yıl sonra, istediğin şeyi yaşatacağım.'' diyen adam, eşini oldukça şaşırttı.

@nesrin.karatosun isimli Instagram hesabında paylaşılan bu video, çiftin araba içerisindeki diyaloğu ile başladı. ''Sana tam 12 yıl sonra, istediğin şeyi yaşatacağım.'' diyen adam, eşini oldukça şaşırttı.

Videonun sonunda ise ortaya özenle çekilmiş, yıllar sonrası için bir hatıra olarak kalacak fotoğraflar çıktı.

Videonun sonunda ise ortaya özenle çekilmiş, yıllar sonrası için bir hatıra olarak kalacak fotoğraflar çıktı.

İşte o anlar;

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