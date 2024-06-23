Maç İzleyen Kerimcan Durmaz'dan Erkeklerin Saniyesinde Gördüğü Tek Mesaja Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Maç İzleyen Kerimcan Durmaz'dan Erkeklerin Saniyesinde Gördüğü Tek Mesaja Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Koca bir haftayı geride bıraktık. Uzun bir bayram tatilinden sonra işe dönüş vaktinin gelip çattığı şu son günde bakalım en çok kimlerin tweetine gülmüşüz.
İyi eğlenceler 🚀
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1. Başlayalım!
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2. Vur deyince öldürme olayını da yakaladı hemen.
5. Her zaman aynı tadı tutturmak kolay mı?
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7. Neden olmasın?
8. Artık bitsin şakası, tamam.
9. "Ben ne yaptım bu tişörtü?" diye düşünecek önce 1-2 saat kadar.
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11. Denenebilirdi.
13. 👇
15. Yarın görüşürüz 👋
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