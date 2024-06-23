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Maç İzleyen Kerimcan Durmaz'dan Erkeklerin Saniyesinde Gördüğü Tek Mesaja Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Maç İzleyen Kerimcan Durmaz'dan Erkeklerin Saniyesinde Gördüğü Tek Mesaja Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Penny
Penny - Onedio Üyesi
23.06.2024 - 17:34

Koca bir haftayı geride bıraktık. Uzun bir bayram tatilinden sonra işe dönüş vaktinin gelip çattığı şu son günde bakalım en çok kimlerin tweetine gülmüşüz. 

İyi eğlenceler 🚀

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1. Başlayalım!

1. Başlayalım!
twitter.com

2. Vur deyince öldürme olayını da yakaladı hemen.

2. Vur deyince öldürme olayını da yakaladı hemen.
twitter.com

3. 🥲

4. Sadece videoyu çekecek telefon var.

5. Her zaman aynı tadı tutturmak kolay mı?

5. Her zaman aynı tadı tutturmak kolay mı?
twitter.com
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6. Survivor'da bile böyle bir etap yoktu.

7. Neden olmasın?

7. Neden olmasın?
twitter.com

8. Artık bitsin şakası, tamam.

8. Artık bitsin şakası, tamam.
twitter.com

9. "Ben ne yaptım bu tişörtü?" diye düşünecek önce 1-2 saat kadar.

9. "Ben ne yaptım bu tişörtü?" diye düşünecek önce 1-2 saat kadar.
twitter.com

10. Kelime şakası olmadan olmaz.

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11. Denenebilirdi.

11. Denenebilirdi.
twitter.com

12. Bir de ıstakoz gibi olanlar...

13. 👇

13. 👇
twitter.com

14. Üzdü...

15. Yarın görüşürüz 👋

15. Yarın görüşürüz 👋
twitter.com

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