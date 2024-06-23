1960 Yılında Üretilen Buzdolabının Sağlamlığı ve İşlevselliği Ağızları Açık Bıraktı!

1960'lı yıllarda üretilen bir buzdolabının işlevselliğini gösteren video sosyal medyada gündem oldu. Rafları tek tek dışa doğru hareket edebilen ve yüksekliği ayarlanabilen buzdolabının dayanıklılığı ağızları açık bıraktı.
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1960 yılında bir üretilen eski bir buzdolabını inceleyen bir kişinin çektiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
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Buzdolabının iç kısmında bulunan rafların tek tek ayarlanabilir olması ve dışa doğru açılabilir olması izleyenleri şaşırtırken, demir parçalar yerleştirilen raflara herhangi bir şey olmaması ise buzdolabının sağlamlığını ispatladı. İşte o görüntüler; 📹
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