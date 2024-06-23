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Rusya'da Bir Sinagog ve Kiliseye Silahlı Saldırı Düzenlendi! Saldırganlar Sinagogu Yaktı

Rusya'da Bir Sinagog ve Kiliseye Silahlı Saldırı Düzenlendi! Saldırganlar Sinagogu Yaktı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
23.06.2024 - 19:49

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Rusya'nın Derbent bölgesinde bulunan bir kilise ve sinagoga silahlı saldırı düzenleyen saldırganlar sinagogu ateşe verdi. 

Saldırganlarla polis arasında çıkan çatışmada 1 polis öldü, 6 polis yaralandı. Sinagogun alevler içinde görüntüsü kameralara yansıdı. 

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Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nin Derbent kentinde bir kilise ve sinagoga silahlı saldırı düzenlendi.

Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nin Derbent kentinde bir kilise ve sinagoga silahlı saldırı düzenlendi.

Kiliseyi ateşe veren saldırganların bir polis kontrol noktasına düzenlediği saldırıda 1 polis öldü, 6 polis yaralandı. Olayda sivil can kaybı olmadığı belirtildi.

Kiliseyi ateşe veren saldırganların bir polis kontrol noktasına düzenlediği saldırıda 1 polis öldü, 6 polis yaralandı. Olayda sivil can kaybı olmadığı belirtildi.

Alevler içinde kalan sinagogun görüntüsü çevredeki insanların cep telefonu kamerasına yansıdı. 📹

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