Rusya'da Bir Sinagog ve Kiliseye Silahlı Saldırı Düzenlendi! Saldırganlar Sinagogu Yaktı

Rusya'nın Derbent bölgesinde bulunan bir kilise ve sinagoga silahlı saldırı düzenleyen saldırganlar sinagogu ateşe verdi.
Saldırganlarla polis arasında çıkan çatışmada 1 polis öldü, 6 polis yaralandı. Sinagogun alevler içinde görüntüsü kameralara yansıdı.
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Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nin Derbent kentinde bir kilise ve sinagoga silahlı saldırı düzenlendi.
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Kiliseyi ateşe veren saldırganların bir polis kontrol noktasına düzenlediği saldırıda 1 polis öldü, 6 polis yaralandı. Olayda sivil can kaybı olmadığı belirtildi.
Alevler içinde kalan sinagogun görüntüsü çevredeki insanların cep telefonu kamerasına yansıdı. 📹
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