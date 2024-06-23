Almanya'nın Antdorf Köyünde İlginç Gelenek! Kadınlar Evlenmek İstediği Erkeğin Üzerine Atlıyor

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Kentte 200 yıllık bir geleneği her 3 yılda bir gerçekleştiren 40 kadın, seçilen 35 erkeğin üzerine doğru koşu yarışması yapıyor.
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Yarışmada hızlı olan kadınlar seçtiği erkeğin üzerine atlayarak geleneksel buluşmada seçtiği erkeği tanımaya çalışıyor. Çiftlerin anlaşması durumunda evlilik yolu açılmış oluyor.
100 metrelik bir mesafede çıplak ayakla seçtiği erkeğe doğru koşan kadınların görüntüsü şu şekilde; 📹
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