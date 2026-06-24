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Tesettürlü Kızlara Laf Atan "Hadsiz Amca" Gündem Oldu

Tesettürlü Kızlara Laf Atan "Hadsiz Amca" Gündem Oldu

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
24.06.2026 - 08:37

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Yıl olmuş 2026, hala yaşadığımız yıla şaşıracağımız olaylar meydana geliyor. Sosyal medya sayesinde gördüğümüz videoları izledikçe bizlerin de sinirden elimiz ayağımız boşalıyor resmen. Bu kez iki tesettürlü kız, bir markette video çektikleri anda bir amcanın hadsiz laflarına maruz kaldı. Amca, 'Hangi tarikatsınız, biz de Müslümanız. Sıcakta terlemiyor musunuz? Denize de böyle mi giriyorsunuz?' gibi sözler söyleyince herkesin sinirleriyle oynadı.

Kaynak: Instagram / 1zeyli

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"Ağlamamak için gülmeye başladık."

"Ağlamamak için gülmeye başladık."

Sosyal medya üreticisi Zeynep Umurbek (1zeyli) arkadaşıyla gittiği Fethiye tatilinden eğlenceli paylaşımlar yapıyordu. Ancak 'Yıl olmuş 2026' diyeceğimiz bir olay yaşandı. Tesettürlü iki arkadaş, markette geçen sinir bozucu konuşmanın ardından kendilerini tutamayarak gülmeye başladı. 

Ağlamamak için güldüklerini söyleyen tesettürlü kızların, sinirden ellerinin titrediği görüldü. Öte yandan amcaya karşı kendilerini savunan abiye de teşekkür etmeyi unutmadılar. Abi ise 'Amca adına ben mahçup oldum. Kusura bakmayın lütfen.' dedi. 

Ne yalan söyleyelim, biz de amca adına utandık!

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Videoya kısa süre içinde destek yorumları yağdı:

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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