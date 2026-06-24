Tesettürlü Kızlara Laf Atan "Hadsiz Amca" Gündem Oldu

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Yıl olmuş 2026, hala yaşadığımız yıla şaşıracağımız olaylar meydana geliyor. Sosyal medya sayesinde gördüğümüz videoları izledikçe bizlerin de sinirden elimiz ayağımız boşalıyor resmen. Bu kez iki tesettürlü kız, bir markette video çektikleri anda bir amcanın hadsiz laflarına maruz kaldı. Amca, 'Hangi tarikatsınız, biz de Müslümanız. Sıcakta terlemiyor musunuz? Denize de böyle mi giriyorsunuz?' gibi sözler söyleyince herkesin sinirleriyle oynadı.
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"Ağlamamak için gülmeye başladık."
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Videoya kısa süre içinde destek yorumları yağdı:
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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