Tesettürlü Kızlara Laf Atan "Hadsiz Amca" Gündem Oldu

Yıl olmuş 2026, hala yaşadığımız yıla şaşıracağımız olaylar meydana geliyor. Sosyal medya sayesinde gördüğümüz videoları izledikçe bizlerin de sinirden elimiz ayağımız boşalıyor resmen. Bu kez iki tesettürlü kız, bir markette video çektikleri anda bir amcanın hadsiz laflarına maruz kaldı. Amca, 'Hangi tarikatsınız, biz de Müslümanız. Sıcakta terlemiyor musunuz? Denize de böyle mi giriyorsunuz?' gibi sözler söyleyince herkesin sinirleriyle oynadı.

Kaynak: Instagram / 1zeyli