Taşacak Bu Deniz Ayrılıklarından Daha 17 Oyuncusunun Çocukluk Fotoğraflarına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Her ne kadar sosyal medya paylaşımlarına devam etse de, programın sıkı takipçileri için Adnan artık daha çok ailesiyle sakin bir yaşam süren eski bir yarışmacı haline gelmişti.

Ancak geçtiğimiz saatlerde yaptığı paylaşım, yıllar sonra yeniden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Yeni görüntüsüyle takipçilerinin karşısına çıkan Adnan Kızıltaş'ın özellikle saçlarındaki büyük değişim gözlerden kaçmadı. Bir dönem gür saçlarıyla tanınan eski yarışmacının saçlarını oldukça kısa kestirdiği görüldü. Bazı sosyal medya kullanıcıları bunun tamamen tarz değişikliği olduğunu düşünürken, bazıları ise saç ekimi süreci için böyle bir tercih yapmış olabileceğini öne sürdü. Elbette Kızıltaş cephesinden bu konuda herhangi bir açıklama gelmedi.