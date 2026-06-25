Taşacak Bu Deniz Ayrılıklarından Daha 17 Oyuncusunun Çocukluk Fotoğraflarına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
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25 Haziran Perşembe günü televizyon ve dizi dünyasında yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden devam etti. Kanalların ekrana getireceği yapımlarla ilgili yeni gelişmeler peş peşe gelmeye devam ederken, oyuncu kadrolarında yaşanan değişiklikler de gündemde yer aldı. Bazı dizilere katılan yeni isimler açıklanırken, bazı projelerde ise kulislere yansıyan son bilgiler konuşuldu. Set hazırlıkları süren yapımlarla ilgili ayrıntılar gün boyunca takip edildi. Biz de 25 Haziran Perşembe gününün öne çıkan televizyon ve dizi haberlerini sizler için derledik.
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Taşacak Bu Deniz’de yeni sezonda hangi isimlerin devam edeceği uzun süredir konuşulan konular arasında.
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Daha 17’nin genç başrol oyuncularından Ata Yaşat bu kez rolüyle değil, yıllar önce yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi.
Hülya Duyar’ın üç ünlü oyuncuyla yollarının nasıl keşistiğini anlattığı anlar sosyal medyada ilgi gören başlıklardan oldu.
Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Demet Özdemir ile Çağatay Ulusoy'un başrollerini paylaştığı Eşref Rüya final yapmıştı.
24 Haziran Çarşamba günü televizyon ekranlarında tam anlamıyla bir "Doğanın Kanunu" rüzgarı esti.
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Kısmetse Olur'un unutulmaz isimlerinden biri olan Adnan Kızıltaş, uzun süredir eski yarışma günlerindeki kadar gündeme gelmiyordu.
Sevdam Karadeniz'in yeni başrolü belli oldu.
Gelin evi yarışmacısı Melike, bir ilki gerçekleştirerek yarışmaya 3500 metreden akrobasi uçağıyla katıldı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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