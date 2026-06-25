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Taşacak Bu Deniz Ayrılıklarından Daha 17 Oyuncusunun Çocukluk Fotoğraflarına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Taşacak Bu Deniz Ayrılıklarından Daha 17 Oyuncusunun Çocukluk Fotoğraflarına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
25.06.2026 - 20:19
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25 Haziran Perşembe günü televizyon ve dizi dünyasında yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden devam etti. Kanalların ekrana getireceği yapımlarla ilgili yeni gelişmeler peş peşe gelmeye devam ederken, oyuncu kadrolarında yaşanan değişiklikler de gündemde yer aldı. Bazı dizilere katılan yeni isimler açıklanırken, bazı projelerde ise kulislere yansıyan son bilgiler konuşuldu. Set hazırlıkları süren yapımlarla ilgili ayrıntılar gün boyunca takip edildi. Biz de 25 Haziran Perşembe gününün öne çıkan televizyon ve dizi haberlerini sizler için derledik.

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Taşacak Bu Deniz’de yeni sezonda hangi isimlerin devam edeceği uzun süredir konuşulan konular arasında.

Taşacak Bu Deniz’de yeni sezonda hangi isimlerin devam edeceği uzun süredir konuşulan konular arasında.

Birsen Altuntaş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ana oyuncu kadrosu için şu an itibarıyla yeni bir ayrılık bilgisinin bulunmadığını ifade etti. Altuntaş, başroller açısından herhangi bir değişiklik beklenmediğini belirtti. Ancak yan karakterlerde durumun henüz netleşmediğini de sözlerine ekledi. Yapım şirketiyle oyuncular arasındaki bütçe görüşmelerinin devam ettiğini söyleyen Altuntaş, bu nedenle yan rollerde kesinleşmiş bir tablo olmadığını aktardı.

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Daha 17’nin genç başrol oyuncularından Ata Yaşat bu kez rolüyle değil, yıllar önce yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi.

Daha 17’nin genç başrol oyuncularından Ata Yaşat bu kez rolüyle değil, yıllar önce yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi.

Eski fotoğraflarının yeniden paylaşılmasıyla birlikte X platformunda çok sayıda yorum yapıldı. X platformunda yapılan paylaşımlarda Ata Yaşat’ın yakışıklılığı hakkında çok sayıda yorum yer aldı. Bazı kullanıcılar genç oyuncuyu yabancı oyunculara benzetti. 

Yaz sezonuna iyi bir başlangıç yapan Daha 17, hem hikâyesi hem de genç oyuncu kadrosuyla konuşulmaya devam ediyor.

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Hülya Duyar’ın üç ünlü oyuncuyla yollarının nasıl keşistiğini anlattığı anlar sosyal medyada ilgi gören başlıklardan oldu.

Hülya Duyar’ın üç ünlü oyuncuyla yollarının nasıl keşistiğini anlattığı anlar sosyal medyada ilgi gören başlıklardan oldu.

Star TV’de yayınlanan Doğanın Kanunu dizisinde rol alan Hülya Duyar, Armağan Çağlayan’ın YouTube programına konuk oldu. Oyunculuk kariyerinde yaşadığı deneyimleri paylaşan Duyar, yıllar önce yollarının kesiştiği isimlerden de söz etti. Sohbet sırasında Meryem UzerliHande Erçel ve Demet Özdemir hakkında yaşadığı anıları anlattı. Ünlü oyuncuları keşif dönemlerinden bahsetti.

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Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Demet Özdemir ile Çağatay Ulusoy'un başrollerini paylaştığı Eşref Rüya final yapmıştı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Demet Özdemir ile Çağatay Ulusoy'un başrollerini paylaştığı Eşref Rüya final yapmıştı.

Kanal D'de ilk sezon reyting zirvesinde yer alan, Yeraltı'nın başlamasıyla ikinci sıraya gerilese de yüksek reytinglerle devam eden Eşref Rüya, ani final kararıyla herkesi şaşkına çevirmişti. Sezon bitti bitmesine ama Eşref Rüya'nın neden bittiği hala netleşmedi. Dizinin bitiş nedenine dair pek çok iddia ortaya atıldı. Fenomen set çalışanı Yener Yalçın, dizinin neden bittiğine dair açıklama yaptı.

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24 Haziran Çarşamba günü televizyon ekranlarında tam anlamıyla bir "Doğanın Kanunu" rüzgarı esti.

24 Haziran Çarşamba günü televizyon ekranlarında tam anlamıyla bir "Doğanın Kanunu" rüzgarı esti.

Ekran yolculuğuna çok yeni başlamasına rağmen izleyiciyi hızla yakalayan Doğanın Kanunu, bu hafta yayınlanan bölümüyle Total (5.04), AB (3.79) ve ABC1 (5.10) kategorilerinin tamamında 1. sıraya yerleşti.

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Kısmetse Olur'un unutulmaz isimlerinden biri olan Adnan Kızıltaş, uzun süredir eski yarışma günlerindeki kadar gündeme gelmiyordu.

Kısmetse Olur'un unutulmaz isimlerinden biri olan Adnan Kızıltaş, uzun süredir eski yarışma günlerindeki kadar gündeme gelmiyordu.

Her ne kadar sosyal medya paylaşımlarına devam etse de, programın sıkı takipçileri için Adnan artık daha çok ailesiyle sakin bir yaşam süren eski bir yarışmacı haline gelmişti.

Ancak geçtiğimiz saatlerde yaptığı paylaşım, yıllar sonra yeniden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Yeni görüntüsüyle takipçilerinin karşısına çıkan Adnan Kızıltaş'ın özellikle saçlarındaki büyük değişim gözlerden kaçmadı. Bir dönem gür saçlarıyla tanınan eski yarışmacının saçlarını oldukça kısa kestirdiği görüldü. Bazı sosyal medya kullanıcıları bunun tamamen tarz değişikliği olduğunu düşünürken, bazıları ise saç ekimi süreci için böyle bir tercih yapmış olabileceğini öne sürdü. Elbette Kızıltaş cephesinden bu konuda herhangi bir açıklama gelmedi.

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Sevdam Karadeniz'in yeni başrolü belli oldu.

Sevdam Karadeniz'in yeni başrolü belli oldu.

Banu Akdeniz, daha önce yapımda ikinci erkek başrol karakteri olan Barva Yeniceli için el sıkıştığı başarılı oyuncu Erdem Adilce’yi birinci başrole taşıma kararı aldı. Son dönemde Delikanlı dizisinde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Adilce, böylece projenin yeni Kuzey Alazlı'sı oldu.

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Gelin evi yarışmacısı Melike, bir ilki gerçekleştirerek yarışmaya 3500 metreden akrobasi uçağıyla katıldı.

Gelin evi yarışmacısı Melike, bir ilki gerçekleştirerek yarışmaya 3500 metreden akrobasi uçağıyla katıldı.

Uçuş tulumunu üzerine geçiren Melike, telsizle yarışmacılara ve Buse Varol'a seslenerek adeta 'Melike Fly' modunu açtı. Akrobasi uçağının kokpitinden el sallayan iddialı gelin, rakiplerine unutamayacakları bir hava gösterisi izletmeye kararlıydı. 'Böyle yapalım mı?' diyen pilotun ani manevrasıyla şoka giren Melike'nin neşeli halleri yerini adrenalin dolu çığlıklara bıraktı. Ay içim kötü oluyor, midem kalkıyor!' diyen yarışmacının ardından yerde elinde taze soğan ve ekmekle yukarıya bakan kayınvalidenin 'İlk defa uçuyorlar herhalde, benim gibi kartal gibi uçamadılar!' yorumu gündem oldu. Kısa süreli şokun ardından durumunun iyi olduğunu belirten Melike, yerdeki ekibe 'Beni yukarıda arayın, sarı kanatlarım var' diyerek uçağı işaret etti ve muhteşem bir inişle hangar atmosferindeki sunumuna geçiş yaptı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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