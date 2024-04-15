Survivor'daki Montaj Hatasından Kızılcık Şerbeti'nde Umut'un Aldatmasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Survivor'daki Montaj Hatasından Kızılcık Şerbeti'nde Umut'un Aldatmasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
15 Nisan Pazartesi günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Survivor'ın en sevilen ve aynı zamanda en fazla eleştiriye maruz kalan yarışmacılarından biri olan Aleyna meğer Yunanistan'da da çok popülermiş! Survivor Yunanistan'ın birleşme partisinde gözler önüne serilen Aleyna sevgisi Türkleri şok etti.
2. Tuğçe'ye yazılan tecavüz sahnesi sebebiyle eleştirilere maruz kalan Yargı'da finale sayılı haftalar kaldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye sürpriz bir isim konuk olarak katılıyor.
3. Metin Akpınar'ın evlilik dışı dünyaya gelen ikiz kızlarından biri olan Duygu Nebioğlu sosyal medya paylaşımlarıyla gündemi sarsıyor adeta. Son olarak GÜNAYDIN'a açıklamalarda bulunan Nebioğlu, annesini bulmak için Müge Anlı'dan da yardım istedi. Yardım çağrısının üzerinden çok geçmemişti ki Müge Anlı'dan jet hızıyla cevap geldi.
4. Kızılcık Şerbeti'nde Nursema, Rüzgar'ın ilgisini öğrenip bir de üstüne türbanından dolayı kocasının albüm lansmanına katılamamıştı. Bu zamana kadar sabır sınırlarımızı zorlayan Umut, üstüne üstlük bir de Nursema'yı aldatmış!
5. Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük gibi ünlü oyuncuların kadrosunda yer aldığı Kanal D'nin sevilen dizisi Taş Kağıt Makas'a yeni bir oyuncu dahil oldu.
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6. Survivor yarışmacılarından Ogeday Girişken'in kadın yarışmacılara yaklaşımı ve tavırları X kullanıcılarından tepki topladı.
7. Op. Dr. Utku Tantoğlu, TikTok videosunda herkesin beğenerek izlediği Bahar dizisinden bir sahneye yorumları ile güldürdü.
8. Survivor'da konsey toplantısı sırasında yaşanan montaj hatası, Yunus Emre'nin cezası hakkında bir kafa karışıklığına neden oldu. Acun Ilıcalı, bu durumu netleştirmek için söz konusu anların tekrar yayınlanmasını talep etti. Ilıcalı, başlangıçta Yunus Emre'ye beş ödül cezası vermişti ancak yarışmacının sözlerinin ardından ceza değişti.
9. Sezonun en iddialı yapımlarından Kızıl Goncalar'da Sadi Hüdayi'nin kadınların evlilik teklifi etmesiyle ilgili yorumu herkesi güldürdü.
10. Sezona bomba gibi bir giriş yapan ve her bölümüyle konuşulmayı başaran Kızıl Goncalar'ın sezon finali tarihi belli olmuştu. 19. bölümüyle 20 Mayıs'ta sezon finali yapacak dizide tarikatı karıştıracak bir gelişme yaşanacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre tarikat hakkında inceleme başlatacak bir savcı diziye dahil oluyor!
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11. Kızılcık Şerbeti'nde sonunda keyiften yağlarımız eriyor, karma yerini buluyor! Doğa'ya hayatı zindan eden Fatih, ettiklerini Görkem'den buluyor. Yeni bir kaosa hazır mısınız?
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