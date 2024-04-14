Yerli Simpsonlar Diyebilir miyiz? Kurtlar Vadisi'ndeki İran ve İsrail'le İlgili Sahne Gündem Oldu!
Yerli Simpsonlar Diyebilir miyiz? Kurtlar Vadisi'ndeki İran ve İsrail'le İlgili Sahne Gündem Oldu!
Simpsonlar çizgi dizisinin kehanetlerini bilmeyen yoktur. Çizgi dizide geçen pek çok olayın günümüzde gerçekleşmesi kimi zaman ürkütücü boyutlara gelebiliyor. Bu kez aynı durum Kurtlar Vadisi'nde yaşandı. Dizideki bir sahnede Polat Alemdar'ın İran ve İsrail'le ilgili sözleri gündem oldu.
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İran'ın İsrail'e İHA saldırısı başlatmasıyla birlikte iki devlet arasındaki savaş resmi olarak başladı.
ABD'nin de İsrail yanında savaşa dahil olmasıyla birlikte "3. Dünya Savaşı çıkar mı?" soruları da gündem olmaya başladı.
Orta Doğu'da gerilimin iyiden iyiye yükselmesiyle birlikte Kurtlar Vadisi'ndeki bir sahne gündem oldu.
Sahnede Polat Alemdar, İran ve İsrail ilişkilerine dair yorum yapıyor. Polat'ın "Tansiyonun düştüğünü hissettikleri an yapay bir kriz yaratıyorlar. Bütün dünya teyakkuza geçiyor. İran horozlanıyor, karşılığında bölgeye mesajını veriyor." sözleri günümüzde yaşananlara bir gönderme gibi yorumlandı.
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