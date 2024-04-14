Yerli Simpsonlar Diyebilir miyiz? Kurtlar Vadisi'ndeki İran ve İsrail'le İlgili Sahne Gündem Oldu!

Simpsonlar çizgi dizisinin kehanetlerini bilmeyen yoktur. Çizgi dizide geçen pek çok olayın günümüzde gerçekleşmesi kimi zaman ürkütücü boyutlara gelebiliyor. Bu kez aynı durum Kurtlar Vadisi'nde yaşandı. Dizideki bir sahnede Polat Alemdar'ın İran ve İsrail'le ilgili sözleri gündem oldu.