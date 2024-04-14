"Dilber Hep Malzeme Çıkarıyor" Hazar Ergüçlü, Dilber Karakteri Hakkında Konuştu!
"Dilber Hep Malzeme Çıkarıyor" Hazar Ergüçlü, Dilber Karakteri Hakkında Konuştu!
Kanal D ekranlarının reyting rekoru kıran dizisi İnci Taneleri'nde Dilber karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü, Elle Türkiye'nin kapağında yer aldı. Dizi ve karakteri hakkında konuşan Ergüçlü, çok konuşulacak açıklamalar yaptı.
KAYNAK: Elle Türkiye
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Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri dizisi her bölümüyle yeni bir reyting rekoruna imza atıyor.
Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber karakterinin danslarıyla hepimizi hipnoz eden dizi gündemden düşmek bilmezken, Ergüçlü dizi hakkında konuştu.
Elle Türkiye'nin kapağı olan Hazar Ergüçlü, dergiye verdiği röportajda Dilber'i ve İnci Taneleri'ni övdü.
Yılmaz Erdoğan'la çalışmanın apayrı bir motivasyon yarattığının altını çizen Ergüçlü, ayrıca senaryo işleyişinde karakterinin önemini de anlattı.
"İnci Taneleri'nin senaryosu o kadar iyi ve Dilber öyle bir karakter ki hep yeni bir malzeme oluyor metinde. Sıkılmak mümkün değil. Yılmaz Erdoğan'la çalışmak da ayrı bir motivasyon."
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