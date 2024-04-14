"Dilber Hep Malzeme Çıkarıyor" Hazar Ergüçlü, Dilber Karakteri Hakkında Konuştu!

Kanal D ekranlarının reyting rekoru kıran dizisi İnci Taneleri'nde Dilber karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü, Elle Türkiye'nin kapağında yer aldı. Dizi ve karakteri hakkında konuşan Ergüçlü, çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

KAYNAK: Elle Türkiye