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Bali Tatilinde Maymunlara Sarılan Rabia Soytürk Bayramı Fırsat Bilip Aşkını da İlan Etti

Bali Tatilinde Maymunlara Sarılan Rabia Soytürk Bayramı Fırsat Bilip Aşkını da İlan Etti

GNS
GNS - Onedio Editörü
14.04.2024 - 11:53

Genç oyuncu Rabia Soytürk, Duy Beni dizisiyle büyük bir hayran kitlesi kazandı bildiğiniz gibi. Son dönemde sosyal medyasına baktığımızda kendisini sık sık gezerken gördüğümüz ve adeta dünya turu yapan Soytürk, bayramı fırsat bilerek aşkını da ilan etti!

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Duy Beni dizisi yayınladığı dönem epey ses getirmişti hatırlarsanız. Liseli gençleri oynayan pek çok oyuncu için de kariyerleri adına büyük bir çıkış olmuştu.

Duy Beni dizisi yayınladığı dönem epey ses getirmişti hatırlarsanız. Liseli gençleri oynayan pek çok oyuncu için de kariyerleri adına büyük bir çıkış olmuştu.

Bu isimlerden biri de başrolde yer alan Rabia Soytürk oldu tabii ki. Caner Topçu ile başrolü paylaşan genç yıldız, dizide hayat verdiği karakterle bir hayli beğeni aldı.

Aslında kendisinin ilk işi Duy Beni değildi ancak en büyük çıkışı bu yapımda yakaladı.

Aslında kendisinin ilk işi Duy Beni değildi ancak en büyük çıkışı bu yapımda yakaladı.

Oyunculuğa ilk adımını Gülperi dizisi ile atmıştı. Ardından Benim Adım Melek ve Alparslan: Büyük Selçuklu dizilerinde rol aldı. Tabii herkesin bayılarak izlediği dijital yapım Şahsiyet'te de gördük Soytürk'ü.

Duy Beni'nin ardından geçtiğimiz yıl Veda Mektubu'nun Aslı'sı olarak karşımıza çıktı.

Duy Beni'nin ardından geçtiğimiz yıl Veda Mektubu'nun Aslı'sı olarak karşımıza çıktı.

Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımlar ile birlikte dizinin başrolünü üstlendi. 25 yaşındaki oyuncu kariyerindeki adımları birer birer tırmanırken, magazinde de dikkat çeken bir figür haline geldi doğal olarak.

Popülerliğinin zirvesinde olduğu dönemde eski fotoğrafları gün yüzüne çıkartılmış ve "estetik" yorumları beraberinde gelmişti.

Popülerliğinin zirvesinde olduğu dönemde eski fotoğrafları gün yüzüne çıkartılmış ve "estetik" yorumları beraberinde gelmişti.

Yaş aldıkça yüzünün değişmesinin yanı sıra, ufak tefek dokunuşlar yaptırmış olması elbette fotoğraflardan anlaşılabilir haldeydi. Duy Beni dizisinde oynadığı dönemde yüzündeki değişim oldukça konuşulmuştu.

Tabii bir diğer yandan kendisinin özel hayatı da merak ediliyor.

Tabii bir diğer yandan kendisinin özel hayatı da merak ediliyor.

2019 yılında Benim Adım Melek dizisinde Defne karakterine hayat veren Rabia Soytürk, o dönem Mustafa Mert Koç ile partnerdi. Bu ikilinin dizi aşkı gerçek aşka dönmüş ve uzun süreli bir ilişkileri olmuştu.

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Daha sonra Rabia Soytürk'ü sosyal medya fenomeni Fester Abdü ile görmüştük!

Daha sonra Rabia Soytürk'ü sosyal medya fenomeni Fester Abdü ile görmüştük!

Geçtiğimiz yıl Veda Mektubu dizisinde oynadığı sırada yeni bir aşka yelken açmıştı ikili. Delimine sayfasından tanınan Fester Abdü ile ilişkisini gizlemeyen Rabia Soytürk'ün aşkı kısa sürmüştü. Ardından adı Semih Say ile anılmıştı.

Sefo ile birlikte görüntülenmesi ise hepimizi epey şaşırtmıştı!

Sefo ile birlikte görüntülenmesi ise hepimizi epey şaşırtmıştı!

Ancak ikili sevgili olmadıklarını ve yakın arkadaş olduklarını defalarca açıklamıştı. Sefo'nun aşk sorularına 'Arkadaşız ama olmaz demiyorum.' sözleri ise kafamızı karıştırmıştı...

Derken Rabia Soytürk'ün, Samet Vuruşan ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti!

Derken Rabia Soytürk'ün, Samet Vuruşan ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti!

Bu ikilinin adını ilk olarak Ocak ayında duymuştuk.

Tabii aşkı doğrulayan fotoğrafları da görmüştük.

Tabii aşkı doğrulayan fotoğrafları da görmüştük.

Beyefendinin mimar olduğunu öğrenmiştik.

Bali tatilinde maymunlarla sarıldığı pozlarını peşi sıra paylaşan Rabia Soytürk'ten bu sefer de bayram şekeri tadında aşk paylaşımı geldi.

Bali tatilinde maymunlarla sarıldığı pozlarını peşi sıra paylaşan Rabia Soytürk'ten bu sefer de bayram şekeri tadında aşk paylaşımı geldi.

Meğer Bali, aşk tatiliymiş. İkili

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Aşk dolu kareleri Samet Vuruşan kendi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Aşk dolu kareleri Samet Vuruşan kendi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

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Bizce çok yakışıyorlar, "maşallah" demeden geçmeyelim! Siz ne düşünüyorsunuz?

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