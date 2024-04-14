Bali Tatilinde Maymunlara Sarılan Rabia Soytürk Bayramı Fırsat Bilip Aşkını da İlan Etti
Bali Tatilinde Maymunlara Sarılan Rabia Soytürk Bayramı Fırsat Bilip Aşkını da İlan Etti
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Duy Beni dizisi yayınladığı dönem epey ses getirmişti hatırlarsanız. Liseli gençleri oynayan pek çok oyuncu için de kariyerleri adına büyük bir çıkış olmuştu.
Aslında kendisinin ilk işi Duy Beni değildi ancak en büyük çıkışı bu yapımda yakaladı.
Duy Beni'nin ardından geçtiğimiz yıl Veda Mektubu'nun Aslı'sı olarak karşımıza çıktı.
Popülerliğinin zirvesinde olduğu dönemde eski fotoğrafları gün yüzüne çıkartılmış ve "estetik" yorumları beraberinde gelmişti.
Tabii bir diğer yandan kendisinin özel hayatı da merak ediliyor.
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Daha sonra Rabia Soytürk'ü sosyal medya fenomeni Fester Abdü ile görmüştük!
Sefo ile birlikte görüntülenmesi ise hepimizi epey şaşırtmıştı!
Derken Rabia Soytürk'ün, Samet Vuruşan ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti!
Tabii aşkı doğrulayan fotoğrafları da görmüştük.
Bali tatilinde maymunlarla sarıldığı pozlarını peşi sıra paylaşan Rabia Soytürk'ten bu sefer de bayram şekeri tadında aşk paylaşımı geldi.
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Aşk dolu kareleri Samet Vuruşan kendi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
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Bizce çok yakışıyorlar, "maşallah" demeden geçmeyelim! Siz ne düşünüyorsunuz?
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