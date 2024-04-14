Bali Tatilinde Maymunlara Sarılan Rabia Soytürk Bayramı Fırsat Bilip Aşkını da İlan Etti

Genç oyuncu Rabia Soytürk, Duy Beni dizisiyle büyük bir hayran kitlesi kazandı bildiğiniz gibi. Son dönemde sosyal medyasına baktığımızda kendisini sık sık gezerken gördüğümüz ve adeta dünya turu yapan Soytürk, bayramı fırsat bilerek aşkını da ilan etti!