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Taraf Tuttuğu Söylenen Ece Üner Yorumlara Daha Fazla Dayanamayarak İsyan Etti "Parti Fark Etmez, Defolun"

Taraf Tuttuğu Söylenen Ece Üner Yorumlara Daha Fazla Dayanamayarak İsyan Etti "Parti Fark Etmez, Defolun"

Ece Üner
GNS
GNS - Onedio Editörü
14.04.2024 - 10:52 Son Güncelleme: 14.04.2024 - 11:16

Bir süredir ekranlardan uzak duran ve sosyal medya üzerinden yaptığı yayınlarla gündeme gelen sunucu Ece Üner, sosyal medyada hakkında söylenenlere daha fazla dayanamadı. Seçimin ardından yaşananları göz önünde bulundurarak taraf tuttuğunu söyleyenlere 'CHP, AKP ya da başka parti fark etmez' diyerek isyan etti.

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Ana haberleri izleyenlerin yakından tanıdığı ve ekranda görmeye oldukça alışık olduğu isimlerden bir tanesi Ece Üner.

Ana haberleri izleyenlerin yakından tanıdığı ve ekranda görmeye oldukça alışık olduğu isimlerden bir tanesi Ece Üner.

42 yaşındaki ünlü spiker ve sunucu Ece Üner, yıllar boyunca pek çok kanalda seyirci karşısına çıktı. Ana akımdan ise 2021 yılında Kanal D'de yaptığı programı bitirmesinin ardından elini eteğini çekmişti.

Daha sonra dijital sektöre geçiş yapan ve bir süre bağımsız gazeteci olarak kariyerini sürdüren Ece Üner, 2023 yılından geçtiğimiz Şubat ayına kadar TV100'de Ana Haber sunmaya geri dönmüştü.

Daha sonra dijital sektöre geçiş yapan ve bir süre bağımsız gazeteci olarak kariyerini sürdüren Ece Üner, 2023 yılından geçtiğimiz Şubat ayına kadar TV100'de Ana Haber sunmaya geri dönmüştü.

Bu süreçte sosyal medyayı epey aktif kullanan Ece Üner, kanaldan kendi isteğiyle ayrıldığını açıklamış ve 'Yakında görüşmek üzere' diyerek yeni rotasını merak ettirmişti. Ardından Üner'in, SZC TV ekibinde kariyerine devam edeceğini öğrenmiştik.

Bu süreçte hiçbir zaman sosyal medyadan kopmayan ve düşüncelerini, fikirlerini hesabı üzerinden beyan eden Ece Üner'in yorumları da bir hayli ilgi çekiciydi.

Bu süreçte hiçbir zaman sosyal medyadan kopmayan ve düşüncelerini, fikirlerini hesabı üzerinden beyan eden Ece Üner'in yorumları da bir hayli ilgi çekiciydi.

Gerek siyasi, gerek gündem, gerekse dizi sahneleri konusundaki yorumlarıyla hem takipçilerini, hem de sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölüyordu.

Ece Üner son olarak seçimin ardından kendisini " partili belediye" tarafı tutmakla itham edenler yüzünden sinirlerine hakim olamadı.

Ece Üner son olarak seçimin ardından kendisini " partili belediye" tarafı tutmakla itham edenler yüzünden sinirlerine hakim olamadı.

Sosyal medyada bir kesimin kendisini linçlediğini ve bundan rahatsız olduğunu söyleyen Ece Üner, 'Twitter’ı açmamla trollerin ahlaksızca, terbiyesizce saldırılarına maruz kaldığımı anlamam bir oldu..İşte size tam da bu seviyesiz temsiliniz kaybettirdi. Bana gelince hiç kimsenin adamı olmadım, hiç bir partiden ya da güç odağından medet ummadım.' diyerek isyanına başladı.

"Kimsenin adamı değilim" diyen Ece Üner, söylenenler için "CHP, AKP ya da başka parti fark etmez." dedi.

"Kimsenin adamı değilim" diyen Ece Üner, söylenenler için "CHP, AKP ya da başka parti fark etmez." dedi.

'İşimi yaptığım yıllar boyunca hür irademle sadece ve sadece halkın ve hakkın sesi olmaya gayret ettim. Bunu yaparken de yalnız ve ancak vicdanıma hesap verdim. Kimsenin adamı olmadım, kimseye minnet etmedim, başımı hiç kimseye eğmedim belki de tam da bu sebeplerden artık Ana Haber de sunmuyorum. Dolayısıyla her gün ekrana çıkmıyorum. Chp, Akp ya da başka parti farketmez, yanlış bir iş gördüğümde bunu ifade edebilecek, olan biten güncel haberlere yorum yapabilecek kadar sık ekranda değilim artık.'

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CHP'li belediyeleri eleştirmediğine yönelik sözlere ise "Ben söz konusu belediyelerin başkanlarını istifaya da davet edebilirim" diyerek cevap verdi.

CHP'li belediyeleri eleştirmediğine yönelik sözlere ise "Ben söz konusu belediyelerin başkanlarını istifaya da davet edebilirim" diyerek cevap verdi.

'Beşiktaş’taki facianın yaşandığı gün de haber sunmuyordum teleferik faciasının yaşandığı bugün de..Yoksa bugüne kadar defalarca Chp’yi, Chp’li belediyeleri, belediye başkanlarını sertçe eleştirdim. Beşiktaş’taki yangın ve Antalya’daki teleferik faciası konusundaki düşüncem de çok net! CHP ilkesel davranarak, bugüne kadar eleştirdiği konularda örnek olmalı. Bu facialardaki sorumluları, onay verenleri, denetimsizliği tüm çıplaklığıyla aydınlatıp gerekirse Belediye Başkanlığı seviyesinde gerekli yaptırımları uygulamalıdır. Ben söz konusu belediyelerin başkanlarını istifaya da davet edebilirim. Dediğim gibi hiç bir politik/ideolojik angajmanım olmadığı için politik ve ideolojik bagajım da yok.'

Ardından okları kendisini eleştirenlere çevirdi.

Ardından okları kendisini eleştirenlere çevirdi.

'Peki siz kırk tarakta bezi olanlar, her sakala bir tarak uyduranlar siz mesela 301 madencinin yitip gittiği maden faciasında madenci tekmeleyenler hakkında ağzınızı açabildiniz mi? Çorlu tren faciasında sorumluluğu olanlar hakkında? İliç’te hala toprak altında olan madenciler için? Depremde yitip giden 50 bin insanımız için, Rabia Naz için, 6 yaşında evlendirilen kız çocuğu için, onlarca facia ve olayda sorumluluğu bulunanlar için? İsrail’le ticaret için? Gazze mitinginde dayak yiyenler için?'

Konuşulacak çok fazla konu varken kendisini eleştirmek için hazır bekleyenlere "defolun gidin sayfamdan" diyen Ece Üner, hem dünyanın hem de Türkiye'nin daha büyük bir gündemi olduğunun altını çizdi.

Konuşulacak çok fazla konu varken kendisini eleştirmek için hazır bekleyenlere "defolun gidin sayfamdan" diyen Ece Üner, hem dünyanın hem de Türkiye'nin daha büyük bir gündemi olduğunun altını çizdi.

'Beyinlerimiz ve vicdanlarımız savaşsın isterdim ama görüyorum ki siz silahsızsınız..Şimdi tasınızı tarağınızı toplayıp defolun gidin sayfamdan daha fazla kirletmeyin burayı. İnsanları da meşgul etmeyin zira Dünya’da gerçek bir savaş çıkmak üzere!!!'

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