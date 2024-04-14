Taraf Tuttuğu Söylenen Ece Üner Yorumlara Daha Fazla Dayanamayarak İsyan Etti "Parti Fark Etmez, Defolun"

'İşimi yaptığım yıllar boyunca hür irademle sadece ve sadece halkın ve hakkın sesi olmaya gayret ettim. Bunu yaparken de yalnız ve ancak vicdanıma hesap verdim. Kimsenin adamı olmadım, kimseye minnet etmedim, başımı hiç kimseye eğmedim belki de tam da bu sebeplerden artık Ana Haber de sunmuyorum. Dolayısıyla her gün ekrana çıkmıyorum. Chp, Akp ya da başka parti farketmez, yanlış bir iş gördüğümde bunu ifade edebilecek, olan biten güncel haberlere yorum yapabilecek kadar sık ekranda değilim artık.'