Taraf Tuttuğu Söylenen Ece Üner Yorumlara Daha Fazla Dayanamayarak İsyan Etti "Parti Fark Etmez, Defolun"
Taraf Tuttuğu Söylenen Ece Üner Yorumlara Daha Fazla Dayanamayarak İsyan Etti "Parti Fark Etmez, Defolun"
Bir süredir ekranlardan uzak duran ve sosyal medya üzerinden yaptığı yayınlarla gündeme gelen sunucu Ece Üner, sosyal medyada hakkında söylenenlere daha fazla dayanamadı. Seçimin ardından yaşananları göz önünde bulundurarak taraf tuttuğunu söyleyenlere 'CHP, AKP ya da başka parti fark etmez' diyerek isyan etti.
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Ana haberleri izleyenlerin yakından tanıdığı ve ekranda görmeye oldukça alışık olduğu isimlerden bir tanesi Ece Üner.
Daha sonra dijital sektöre geçiş yapan ve bir süre bağımsız gazeteci olarak kariyerini sürdüren Ece Üner, 2023 yılından geçtiğimiz Şubat ayına kadar TV100'de Ana Haber sunmaya geri dönmüştü.
Bu süreçte hiçbir zaman sosyal medyadan kopmayan ve düşüncelerini, fikirlerini hesabı üzerinden beyan eden Ece Üner'in yorumları da bir hayli ilgi çekiciydi.
Ece Üner son olarak seçimin ardından kendisini " partili belediye" tarafı tutmakla itham edenler yüzünden sinirlerine hakim olamadı.
"Kimsenin adamı değilim" diyen Ece Üner, söylenenler için "CHP, AKP ya da başka parti fark etmez." dedi.
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CHP'li belediyeleri eleştirmediğine yönelik sözlere ise "Ben söz konusu belediyelerin başkanlarını istifaya da davet edebilirim" diyerek cevap verdi.
Ardından okları kendisini eleştirenlere çevirdi.
Konuşulacak çok fazla konu varken kendisini eleştirmek için hazır bekleyenlere "defolun gidin sayfamdan" diyen Ece Üner, hem dünyanın hem de Türkiye'nin daha büyük bir gündemi olduğunun altını çizdi.
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