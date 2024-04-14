Elif Karlı İhanetten Cinayete Her Şeyi Barındıran Şarkısı Hakkında Armağan Çağlayan'a İtirafta Bulundu
Elif Karlı İhanetten Cinayete Her Şeyi Barındıran Şarkısı Hakkında Armağan Çağlayan'a İtirafta Bulundu
Armağan Çağlayan'ın YouTube'da 196Sekiz kanalında yayınlanan 'Şimdiki Aklım Olsaydı' programı hep enteresan açıklamalara yer veriyor bildiğiniz gibi. Bu seferki konuğu Elif Karlı olan Armağan Çağlayan, bir döneme damgasını vuran 'Yanına Bırakmam' şarkısından bahsediyor. Elif Karlı ise şarkıya dair Armağan Bey'i bile şaşırtan itiraflarda bulunuyor.
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Son dönemde sosyal medyada yaptığı ekonomi yorumlarıyla gündeme gelen 58 yaşındaki Armağan Çağlayan, bu noktada da pek çok kişinin içindekileri dışa vurmasına alan sağlıyor.
Armağan Çağlayan, "Şimdiki Aklım Olsaydı" ile yeniden YouTube'a geri döndü.
Herkesin ağzını açık bırakan ve ilgisini çeken konukları bir bir misafir eden ünlü isim, sorarken çekinilecek konu başlıklarını da tek tek misafirlerine sıralamaktan çekinmiyor.
Kendisinin son konuğu ise şarkıcı Elif Karlı oldu.
Yaşadıklarının çok ağır bir süreç olduğunu ve hala bu acıyla yaşamanın çok zor olduğunu dile getiriyor ünlü şarkıcı.
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Armağan Çağlayan'ın programında ise bu konudan bahsederken duygusal anlar yaşıyor. Ancak daha çok itirafıyla dikkat çekiyor.
"O sene şu an olsa o şarkıyı size söyletmezler, linç" diyen Çağlayan'a karşı, Elif Karlı'nın verdiği cevap epey şaşırtıyor.
Armağan Çağlayan ise buna oldukça şaşırıp "Çünkü sözler bizim oranın adetleri meşhurdur cinayetleri yanına bırakman ben senin bitene kadar ihanetleri... " diye şarkının sözlerine göndermede bulunuyor.
Elif Karlı ise "Şimdiki aklım olsaydı o sözü söylemezdim" diyerek itiraf ediyor.
Ancak şarkının çok ekmeğini yediğini de inkar etmiyor.
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