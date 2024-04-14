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Elif Karlı İhanetten Cinayete Her Şeyi Barındıran Şarkısı Hakkında Armağan Çağlayan'a İtirafta Bulundu

Elif Karlı İhanetten Cinayete Her Şeyi Barındıran Şarkısı Hakkında Armağan Çağlayan'a İtirafta Bulundu

Armağan Çağlayan
GNS
GNS - Onedio Editörü
14.04.2024 - 09:54

Armağan Çağlayan'ın YouTube'da 196Sekiz kanalında yayınlanan 'Şimdiki Aklım Olsaydı' programı hep enteresan açıklamalara yer veriyor bildiğiniz gibi. Bu seferki konuğu Elif Karlı olan Armağan Çağlayan, bir döneme damgasını vuran 'Yanına Bırakmam' şarkısından bahsediyor. Elif Karlı ise şarkıya dair Armağan Bey'i bile şaşırtan itiraflarda bulunuyor.

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Son dönemde sosyal medyada yaptığı ekonomi yorumlarıyla gündeme gelen 58 yaşındaki Armağan Çağlayan, bu noktada da pek çok kişinin içindekileri dışa vurmasına alan sağlıyor.

Son dönemde sosyal medyada yaptığı ekonomi yorumlarıyla gündeme gelen 58 yaşındaki Armağan Çağlayan, bu noktada da pek çok kişinin içindekileri dışa vurmasına alan sağlıyor.

Asıl mesleği avukatlık olan Çağlayan, özellikle restoranlardaki fiyat artışlarından ve belirlenen üst sınırlardan oldukça şikayetçi olduğunu paylaştığı yorumlarıyla gündeme geliyordu.

Armağan Çağlayan, "Şimdiki Aklım Olsaydı" ile yeniden YouTube'a geri döndü.

Armağan Çağlayan, "Şimdiki Aklım Olsaydı" ile yeniden YouTube'a geri döndü.

Akciğer kanseri dolayısıyla yaptığı işleri bırakan ve tedavi sürecinde dinlenmeye geçen Çağlayan, YouTube'a geri döndü.

Herkesin ağzını açık bırakan ve ilgisini çeken konukları bir bir misafir eden ünlü isim, sorarken çekinilecek konu başlıklarını da tek tek misafirlerine sıralamaktan çekinmiyor.

Herkesin ağzını açık bırakan ve ilgisini çeken konukları bir bir misafir eden ünlü isim, sorarken çekinilecek konu başlıklarını da tek tek misafirlerine sıralamaktan çekinmiyor.

Tabii bu sırada hem ağladığı, hem güldüğü oluyor. Konukları hakkında merak edilen başlıklardan ziyade, hayat hikayelerindeki acılarla yüzleşiyor olmaları Armağan Çağlayan'ı da oldukça etkiliyor.

Kendisinin son konuğu ise şarkıcı Elif Karlı oldu.

Kendisinin son konuğu ise şarkıcı Elif Karlı oldu.

2023 yılının Ocak ayında eşi Cengiz Karlı'yı kaybetmesiyle büyük bir sarsıntı yaşayan Elif Karlı, o dönem yaşadığı acıyı sosyal medyada paylaşmıştı.2022 yılında tutuklanarak cezaevine giren Cengiz Karlı, cezaevindeyken hayatını kaybettiği haberiyle sevenlerini üzmüştü.

Yaşadıklarının çok ağır bir süreç olduğunu ve hala bu acıyla yaşamanın çok zor olduğunu dile getiriyor ünlü şarkıcı.

Yaşadıklarının çok ağır bir süreç olduğunu ve hala bu acıyla yaşamanın çok zor olduğunu dile getiriyor ünlü şarkıcı.

Elif Karlı; ağır bir grip geçirmesinin ardından yaşadığı kalp krizi ile hayatını kaybeden iş insanının uzun süredir pek çok hastalıktan, özellikle de kalp rahatsızlığından muzdarip olduğu söylemişti.

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Armağan Çağlayan'ın programında ise bu konudan bahsederken duygusal anlar yaşıyor. Ancak daha çok itirafıyla dikkat çekiyor.

Armağan Çağlayan'ın programında ise bu konudan bahsederken duygusal anlar yaşıyor. Ancak daha çok itirafıyla dikkat çekiyor.

Bir döneme damgasını vuran 'Yanına Bırakmam' şarkısından konu açıyor Armağan Çağlayan.

"O sene şu an olsa o şarkıyı size söyletmezler, linç" diyen Çağlayan'a karşı, Elif Karlı'nın verdiği cevap epey şaşırtıyor.

"O sene şu an olsa o şarkıyı size söyletmezler, linç" diyen Çağlayan'a karşı, Elif Karlı'nın verdiği cevap epey şaşırtıyor.

Çünkü kendisi 'ben söylemem' diyor.

'Lincin ötesi ben de söylemem.'

Armağan Çağlayan ise buna oldukça şaşırıp "Çünkü sözler bizim oranın adetleri meşhurdur cinayetleri yanına bırakman ben senin bitene kadar ihanetleri... " diye şarkının sözlerine göndermede bulunuyor.

Armağan Çağlayan ise buna oldukça şaşırıp "Çünkü sözler bizim oranın adetleri meşhurdur cinayetleri yanına bırakman ben senin bitene kadar ihanetleri... " diye şarkının sözlerine göndermede bulunuyor.

'Öyle mi? Çünkü sözler bizim oranın adetleri meşhurdur cinayetleri yanına bırakman ben senin bitene kadar ihanetleri... İçinde cinayet ihanet her şey var.'

Elif Karlı ise "Şimdiki aklım olsaydı o sözü söylemezdim" diyerek itiraf ediyor.

Elif Karlı ise "Şimdiki aklım olsaydı o sözü söylemezdim" diyerek itiraf ediyor.

Şarkının söz yazarı Ercan Saatçi'yi de anmadan edemeyen Elif Karlı, 'Şey derdim cinayet yerine başka bir kelime seçelim mi derdim?' diyor.

Ancak şarkının çok ekmeğini yediğini de inkar etmiyor.

Ancak şarkının çok ekmeğini yediğini de inkar etmiyor.

'Şimdiki aklım olsaydı o sözü söylemezdim, şarkıyı söylerdim, klibi de çekerdim. Her zaman da söyledim bunu çok ekmeğini yedim bu şarkının.'

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