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Sürekli Beraber Olduğu ve Aşık Olduğu Hayat Kadını Kendisinden Ayrılmak İsteyince Öldürmeye Çalıştı

Sürekli Beraber Olduğu ve Aşık Olduğu Hayat Kadını Kendisinden Ayrılmak İsteyince Öldürmeye Çalıştı

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
26.01.2024 - 11:36

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Kolombiya'da yaşanan ve iddiaya göre sürekli beraber olduğu ve aşık olduğu hayat kadını kendisi ile daha fazla görüşmek istemediğini belirtince sinir krizi geçiren adam, kadını öldürmek istedi.

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Sürekli beraber olduğu hayat kadınına zamanla aşık olan adam, kendisinden ayrılmak isteyen kadını öldürmek istedi.

Sürekli beraber olduğu hayat kadınına zamanla aşık olan adam, kendisinden ayrılmak isteyen kadını öldürmek istedi.

Odatv'de yer alan habere göre ise, tartışma seslerini duyan komşuların durumu bildirmesi üzerine eve gelen ekipler kadının hayatını kurtardı.

Odatv'de yer alan habere göre ise, tartışma seslerini duyan komşuların durumu bildirmesi üzerine eve gelen ekipler kadının hayatını kurtardı.

Aşık olduğu kadını öldürmeye çalışan ve hayatta kalmak için çabalayan kadının o anları ise evde bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

İşte o anlar: 👇

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