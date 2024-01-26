Sürekli Beraber Olduğu ve Aşık Olduğu Hayat Kadını Kendisinden Ayrılmak İsteyince Öldürmeye Çalıştı

Kolombiya'da yaşanan ve iddiaya göre sürekli beraber olduğu ve aşık olduğu hayat kadını kendisi ile daha fazla görüşmek istemediğini belirtince sinir krizi geçiren adam, kadını öldürmek istedi.
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Sürekli beraber olduğu hayat kadınına zamanla aşık olan adam, kendisinden ayrılmak isteyen kadını öldürmek istedi.
Odatv'de yer alan habere göre ise, tartışma seslerini duyan komşuların durumu bildirmesi üzerine eve gelen ekipler kadının hayatını kurtardı.
İşte o anlar: 👇
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