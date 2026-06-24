Stüdyo Daire Gibi: Sakarya'da Bir Öğrenci Kaldığı Dubleks Yurt Odasını Paylaştı

Üniversite hayatının en unutulmaz, en neşeli ve bazen de en zorlu dönemleri şüphesiz yurt odalarında geçer. Küçük bir alana sığdırılan büyük dostluklar, vize ve final haftalarında sabahlanan geceler o odaları birer ev haline getirir. Bu yüzden yurt odasının konforlu olması bir öğrenci için oldukça önemlidir.

Yurt odalarının standart tasarımlarının dışına çıkan bir KYK Yurdu sosyal medyada viral oldu. Dev avlusu olan dubleks yurt odasına diğer öğrencilerden 'Bu yurtsa bizimki ne?' yorumları yağdı.