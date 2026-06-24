Stüdyo Daire Gibi: Sakarya'da Bir Öğrenci Kaldığı Dubleks Yurt Odasını Paylaştı

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Üniversite hayatının en unutulmaz, en neşeli ve bazen de en zorlu dönemleri şüphesiz yurt odalarında geçer. Küçük bir alana sığdırılan büyük dostluklar, vize ve final haftalarında sabahlanan geceler o odaları birer ev haline getirir. Bu yüzden yurt odasının konforlu olması bir öğrenci için oldukça önemlidir.
Yurt odalarının standart tasarımlarının dışına çıkan bir KYK Yurdu sosyal medyada viral oldu. Dev avlusu olan dubleks yurt odasına diğer öğrencilerden 'Bu yurtsa bizimki ne?' yorumları yağdı.
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Sıradan yurt odalarından çok farklı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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