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Stüdyo Daire Gibi: Sakarya'da Bir Öğrenci Kaldığı Dubleks Yurt Odasını Paylaştı

Stüdyo Daire Gibi: Sakarya'da Bir Öğrenci Kaldığı Dubleks Yurt Odasını Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.06.2026 - 14:51 Son Güncelleme: 24.06.2026 - 15:09

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Üniversite hayatının en unutulmaz, en neşeli ve bazen de en zorlu dönemleri şüphesiz yurt odalarında geçer. Küçük bir alana sığdırılan büyük dostluklar, vize ve final haftalarında sabahlanan geceler o odaları birer ev haline getirir. Bu yüzden yurt odasının konforlu olması bir öğrenci için oldukça önemlidir.  

Yurt odalarının standart tasarımlarının dışına çıkan bir KYK Yurdu sosyal medyada viral oldu. Dev avlusu olan dubleks yurt odasına diğer öğrencilerden 'Bu yurtsa bizimki ne?' yorumları yağdı.

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Sıradan yurt odalarından çok farklı.

Sıradan yurt odalarından çok farklı.

Görüntülerde yer alan odanın giriş katında geniş çalışma masaları, minimalist sandalyeler, her öğrenciye özel saklama alanları ve modern tasarımlı bir banyo bulunuyor. Giriş alanının hemen ardından geniş camlardan süzülen gün ışığı ve odaya bambaşka bir hava katan merdivenler dikkat çekiyor. Öğrencilerin esprili bir şekilde 'Evin içinden merdiven geçiyor' diyerek övdüğü bu dubleks mimari, bir yurt odasından ziyade modern bir stüdyo daire hissi uyandırıyor. Balkonda keyif yapan siyah bir kedinin eşlik ettiği bu alt kat, hem çalışma hem de dinlenme alanı olarak oldukça verimli tasarlanmış. Fakat elbette alıştığımız yurt odalarının oldukça dışında. Bu yüzden görüntüler, öğrenciler arasında bir isyan dalgası başlattı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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