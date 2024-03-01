Skandal İddia: Karısını Sohbet Sitelerine Girmeye Zorladı, İkna Edemeyince Kadın Kılığına Girip Kendi Girdi!

Kocaeli'nde yaşandığı belirtilen olayda, U.A. isimli bir erkek, F.A. isimli karısını görüntülü sohbet sitelerine girmeye zorladığı iddia edildi. Eşinin sohbet sitelerine girmeyi kabul etmemesi üzerine ise U.A. kendisi kadın kılığına girerek görüntülü sohbet etmeye başladı.
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Eşinin baskılarına dayanamadığı için boşanma davası açtığını söyleyen F.A., "Külotlu çorap giyiyordu. Yüzünü göstermiyordu. Canlı sohbet sitelerinde bulunan görevliler 'Erkek misin?' diye şüphelenip aradığında eşim beni konuşturuyordu" dedi.
5 yıllık evli olan ve 2 çocuk sahibi olan çiftin arası internet ortamındaki görüntülü sohbet siteleri nedeniyle bozuldu.
"Eşim benim telefonumdan birçok kişiyle yazıştı" iddiası
"Yaşadığımız mağduriyetlerden dolayı delilleri oluşturmam iki senemi sürdü"
"Külotlu çorap giyiyordu"
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İHA'ya konuşan kadın yaşadıklarını böyle anlattı: 👇
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