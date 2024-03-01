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Skandal İddia: Karısını Sohbet Sitelerine Girmeye Zorladı, İkna Edemeyince Kadın Kılığına Girip Kendi Girdi!

Skandal İddia: Karısını Sohbet Sitelerine Girmeye Zorladı, İkna Edemeyince Kadın Kılığına Girip Kendi Girdi!

Kocaeli kadınlar
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
01.03.2024 - 14:18

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Kocaeli'nde yaşandığı belirtilen olayda, U.A. isimli bir erkek, F.A. isimli karısını görüntülü sohbet sitelerine girmeye zorladığı iddia edildi. Eşinin sohbet sitelerine girmeyi kabul etmemesi üzerine ise U.A. kendisi kadın kılığına girerek görüntülü sohbet etmeye başladı.

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Eşinin baskılarına dayanamadığı için boşanma davası açtığını söyleyen F.A., "Külotlu çorap giyiyordu. Yüzünü göstermiyordu. Canlı sohbet sitelerinde bulunan görevliler 'Erkek misin?' diye şüphelenip aradığında eşim beni konuşturuyordu" dedi.

Eşinin baskılarına dayanamadığı için boşanma davası açtığını söyleyen F.A., "Külotlu çorap giyiyordu. Yüzünü göstermiyordu. Canlı sohbet sitelerinde bulunan görevliler 'Erkek misin?' diye şüphelenip aradığında eşim beni konuşturuyordu" dedi.

5 yıllık evli olan ve 2 çocuk sahibi olan çiftin arası internet ortamındaki görüntülü sohbet siteleri nedeniyle bozuldu.

5 yıllık evli olan ve 2 çocuk sahibi olan çiftin arası internet ortamındaki görüntülü sohbet siteleri nedeniyle bozuldu.

"Eşim benim telefonumdan birçok kişiyle yazıştı" iddiası

"Eşim benim telefonumdan birçok kişiyle yazıştı" iddiası

Öte yandan, 2022 yılının temmuz ayında Bursa'da yaşayan C.S. (34), iddiaya göre, sosyal medya üzerinden F.A. ile tanıştı ve ikili bir süre mesajlaştı. F.A'nın görüntülü konuşma için 100 TL istediği, C.S'nin de parayı gönderdiği öğrenildi. Bir süre sonra F.A'nın C.S'yi aralarında geçen yazışmaları yaymakla tehdit ederek, düzenli olarak para istediği iddia edildi. Şantaja dayanamayan C.S'nin ise Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına giderek şikayetçi olduğu, F.A. hakkında dava açıldığı bildirildi. Suçlamaları reddeden F.A. ise bu yazışmaları kendi telefonundan U.A'nın yaptığını, eşinin bu şekilde birçok kişiyle yazıştığını iddia etti.

"Yaşadığımız mağduriyetlerden dolayı delilleri oluşturmam iki senemi sürdü"

"Yaşadığımız mağduriyetlerden dolayı delilleri oluşturmam iki senemi sürdü"

Yaklaşık bir yıldır eşinden ayrı yaşadığını söyleyen F.A., 'Boşanma davası henüz sonuçlanmadı. 3 ve 5 yaşında 2 kızım var. Yaşadığımız mağduriyetlerden dolayı delilleri oluşturmam iki senemi sürdü. Delilleri elde ettikten sonra polise ihbar ettim ve boşanma davası açtım. Eşimle evlenirken bana restoranda çalıştığını söylemişti. Dışarıdan normal aile gibi görünüyorlardı. İnternetten tanıştık ve evlendik. Evlendikten sonra sürekli adres değiştirmeye başladık. Sürekli çevresindeki insanlara yalan söylüyordu. Daha sonra bana da yalanlar söylediğini anladım' dedi.

"Külotlu çorap giyiyordu"

"Külotlu çorap giyiyordu"

Eşinin kendisine bu sohbet sitelerine girmesi için baskı yaptığını iddia eden F.A., 'Sitelerde soyunmamı isteyenler oluyordu. Ben yapamadığım için para gelmiyordu. Para gelmeyince eşim bana hakaret ediyordu. Hatta bir kişi bizden şikayetçi olmuş. Hat adıma kayıtlı olduğu için adamla konuşmadığım halde bana dava açıldı. Eşim, siteden konuştuğu adamdan şantaj ve tehditle para istemiş. Bu şekilde şikayet üzerine adıma dava açıldı. Eşim aldığı paraları sürekli kumarda yiyordu. Kadın külotlu çorabı giyiyordu. Yüzünü göstermiyor, sadece bacaklarını gösteriyordu. Canlı sohbet sitelerinde bulunan görevliler 'Erkek misin?' diye şüphelenip aradığında eşim beni konuşturuyordu. Eşim önceden bana ne diyeceğimi söylerdi. Sözünü dinlemediğim zaman bana kızıyor, hakaret ediyordu. Eşim 2 seneye yakın bu şekilde para kazandı' ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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İHA'ya konuşan kadın yaşadıklarını böyle anlattı: 👇

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