Şinasi Yurtsever'in Son Dizisinden Ciner Medya Grubunun Satışına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Şinasi Yurtsever'in Son Dizisinden Ciner Medya Grubunun Satışına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
13 Mart Perşembe günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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NOW Tv ekranlarında yayınlanan Hudutsuz Sevda dizisindeki ayrılık gündem oldu!
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Survivor 2025 All Star-Gönüllüler yarışmasının öne çıkan isimlerinden biri de Almeda Baylan oldu.
Star Tv ekranlarında yayınlanan Kalpazan dizisinin yıldızlarından biri Deniz Baysal'dan beklenmedik bir itiraf geldi.
Müge Anlı'da aranan genç kızın, babası tarafından tacize uğradığı iddiası büyük ses getirmişti.
Ülkemizde popüler olan diziler yurt dışında da epey ses getiriyor.
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Rekabet Kurumu bugün yaptığı açıklamada Ciner Holding'in Can Grubu'na satış işlemini onayladığını duyurdu.
Kızılcık Şerbeti'nde bambaşka birine dönüşen Doğa!
51 yaşında vefat eden Şinasi Yurtsever sanat dünyasını derin bir yasa boğdu.
Henüz 51 yaşında aramızdan ayrılan Şinasi Yurtsever'i ekranlarda en son hangi diziyle görmüştük?
Geçtiğimiz saatlerde hayatını kaybeden Şinasi Yurtsever bu zamana kadar pek çok yapımda rol almıştı.
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Zafer Algöz'ün acı haberini duyurduğu Şinasi Yurtsever'in normalde güldüren sahneleri bu kez yürek yaktı.
Demet Evgar Bahar dizisiyle ortalığı kasıp kavurmaya devam ediyor.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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