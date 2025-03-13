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Şinasi Yurtsever'in Son Dizisinden Ciner Medya Grubunun Satışına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

Şinasi Yurtsever'in Son Dizisinden Ciner Medya Grubunun Satışına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
14.03.2025 - 02:44

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

13 Mart Perşembe günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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NOW Tv ekranlarında yayınlanan Hudutsuz Sevda dizisindeki ayrılık gündem oldu!

NOW Tv ekranlarında yayınlanan Hudutsuz Sevda dizisindeki ayrılık gündem oldu!

Başrollerinde Deniz Can Aktaş, Miray Daner, Esra Dermancıoğlu, Burak Sergen, Burak Sevinç ve Asuman Dabak gibi isimlerin yer aldığı diziden ünlü bir oyuncunun ayrılması bomba etkisi yarattı.

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Survivor 2025 All Star-Gönüllüler yarışmasının öne çıkan isimlerinden biri de Almeda Baylan oldu.

Survivor 2025 All Star-Gönüllüler yarışmasının öne çıkan isimlerinden biri de Almeda Baylan oldu.

Her sezon izleyenleri ekranlara kilitleyen aksiyon dolu yarışmaya dair bilinmeyen bir detay ortaya çıktı. Almeda'nın daha önce Gelin Görümce yarışmasına da başvurduğu öğrenildi.

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Star Tv ekranlarında yayınlanan Kalpazan dizisinin yıldızlarından biri Deniz Baysal'dan beklenmedik bir itiraf geldi.

Star Tv ekranlarında yayınlanan Kalpazan dizisinin yıldızlarından biri Deniz Baysal'dan beklenmedik bir itiraf geldi.

Düşük reytingleri yüzünden yayın hayatına 8. bölümde nokta koymak zorunda kalan dizinin başrollerinden olan Baysal'ın kendi karakterleri hakkındaki sözleriyle gündem oldu.

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Müge Anlı'da aranan genç kızın, babası tarafından tacize uğradığı iddiası büyük ses getirmişti.

Müge Anlı'da aranan genç kızın, babası tarafından tacize uğradığı iddiası büyük ses getirmişti.

Bugün yeniden yayına bağlanan Ayşegül'ün sözleri bu kez çok daha farklı oldu. 18 yaşındaki genç kız söylediklerini yalanladı.

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Ülkemizde popüler olan diziler yurt dışında da epey ses getiriyor.

Ülkemizde popüler olan diziler yurt dışında da epey ses getiriyor.

Latin Amerika, Balkanlar, Orta Doğu'da da inanılmaz sevilen Türk dizilerinin neden bu kadar popüler olduğu da merak konusu oluyor.

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Rekabet Kurumu bugün yaptığı açıklamada Ciner Holding'in Can Grubu'na satış işlemini onayladığını duyurdu.

Rekabet Kurumu bugün yaptığı açıklamada Ciner Holding'in Can Grubu'na satış işlemini onayladığını duyurdu.

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Kızılcık Şerbeti'nde bambaşka birine dönüşen Doğa!

Kızılcık Şerbeti'nde bambaşka birine dönüşen Doğa!

İlk bölümlerden son bölümlere inanılmaz bir değişim geçiren Doğa karakterinin kombinleri de epey değişiklik gösterdi. Fiyatlar arttı!

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51 yaşında vefat eden Şinasi Yurtsever sanat dünyasını derin bir yasa boğdu.

51 yaşında vefat eden Şinasi Yurtsever sanat dünyasını derin bir yasa boğdu.

Mide kanseri yüzünden hayatını kaybeden ünlü oyuncunun bundan yıllar önce konuk olduğu bir programdaki görüntüleri ortaya çıktı.

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Henüz 51 yaşında aramızdan ayrılan Şinasi Yurtsever'i ekranlarda en son hangi diziyle görmüştük?

Henüz 51 yaşında aramızdan ayrılan Şinasi Yurtsever'i ekranlarda en son hangi diziyle görmüştük?

Usta oyuncu, son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri diziside 'Tahsin' karakterine hayat vermişti.

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Geçtiğimiz saatlerde hayatını kaybeden Şinasi Yurtsever bu zamana kadar pek çok yapımda rol almıştı.

Geçtiğimiz saatlerde hayatını kaybeden Şinasi Yurtsever bu zamana kadar pek çok yapımda rol almıştı.

Sevilen oyuncunun rol aldığı tüm yapımları derledik...

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Zafer Algöz'ün acı haberini duyurduğu Şinasi Yurtsever'in normalde güldüren sahneleri bu kez yürek yaktı.

Zafer Algöz'ün acı haberini duyurduğu Şinasi Yurtsever'in normalde güldüren sahneleri bu kez yürek yaktı.

Komedi yapımları denildiğinde akıllara gelen isimlerden olan ünlü oyuncunun rol aldığı dizi ve filmlerdeki kesitleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Demet Evgar Bahar dizisiyle ortalığı kasıp kavurmaya devam ediyor.

Demet Evgar Bahar dizisiyle ortalığı kasıp kavurmaya devam ediyor.

Galatasaray Üniversitesi'nin gerçekleştirdiği En Ödülleri töreninde iki ayrı ödül alan ünlü oyuncunun ödül konuşmaları geceye damga vurdu.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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