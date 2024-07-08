Görüş Bildir
Haberler
Video
Sıcaktan Bunalan İki Kişinin Vantilatörle Bulduğu İlginç Çözüm İzleyenleri Hayrete Düşürdü

Sıcaktan Bunalan İki Kişinin Vantilatörle Bulduğu İlginç Çözüm İzleyenleri Hayrete Düşürdü

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
08.07.2024 - 12:57

İçerik Devam Ediyor

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde sıcaktan bunalan iki kişinin, bir vantilatöre bağlanan boru şeklindeki poşetle havayı kendilerine yönlendirdiği anları izleyenler hayrete düştü. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sıcaktan bunalan iki gencin bulduğu yöntem sosyal medyada gündem oldu. Bir vantilatöre buz dolu şişeler bağlayan ikili tünel şeklinde poşetlerle havayı kendi bulunduğu noktalara yönlendirdi.

Sıcaktan bunalan iki gencin bulduğu yöntem sosyal medyada gündem oldu. Bir vantilatöre buz dolu şişeler bağlayan ikili tünel şeklinde poşetlerle havayı kendi bulunduğu noktalara yönlendirdi.

Sıcaktan bunalan gençlerin kurduğu ilginç düzenek izleyenleri güldürdü. 📹

İlginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın