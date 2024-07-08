Sıcaktan Bunalan İki Kişinin Vantilatörle Bulduğu İlginç Çözüm İzleyenleri Hayrete Düşürdü

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde sıcaktan bunalan iki kişinin, bir vantilatöre bağlanan boru şeklindeki poşetle havayı kendilerine yönlendirdiği anları izleyenler hayrete düştü.
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Sıcaktan bunalan iki gencin bulduğu yöntem sosyal medyada gündem oldu. Bir vantilatöre buz dolu şişeler bağlayan ikili tünel şeklinde poşetlerle havayı kendi bulunduğu noktalara yönlendirdi.
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Sıcaktan bunalan gençlerin kurduğu ilginç düzenek izleyenleri güldürdü. 📹
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