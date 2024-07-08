Yüz Binlerce Kişi Meydanlarda Toplandı! Fransa Halkı Irkçılığa 'Geçit Yok' Dedi

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Irkçı dalganın yükselmesiyle birlikte Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un erken genel seçime götürdüğü Fransa'da ikinci turu yapılan seçimlerin galibi Sol İttifak Yeni Halk Cephesi oldu.
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Seçim sonuçlarının belli olmasıyla birlikte sokağa dökülen Fransa halkı ırkçılığa karşı hep bir ağızdan 'Geçit yok' sloganları attı.
İşte o görüntüler; 📹
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Fransızlar kendi ülkelerinde biraz daha cezayirlilerden dayak yiyecek, aşağılanacak anlaşılan. Kendi milli takımların fransa doğumlu 2 oyuncu olmaya devam ed... Devamını Gör
boş boş başlık atmayın ben ırkcılık görmüyorum
Ülkelerin kendini ve kültürlerini savunma mekanizmasının olması ırkçılık değildir