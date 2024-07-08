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Yüz Binlerce Kişi Meydanlarda Toplandı! Fransa Halkı Irkçılığa 'Geçit Yok' Dedi

Yüz Binlerce Kişi Meydanlarda Toplandı! Fransa Halkı Irkçılığa 'Geçit Yok' Dedi

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
08.07.2024 - 11:21

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Fransa'da yapılan seçimin ikinci turunu Sol İttifak Yeni Halk Cephesi birinci sırada tamamladı. Seçim sonuçlarının belli olmasıyla birlikte meydanlarda toplanan yüz binlerce kişi ırkçılığa karşı 'Geçit yok' sloganları attı. 

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Irkçı dalganın yükselmesiyle birlikte Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un erken genel seçime götürdüğü Fransa'da ikinci turu yapılan seçimlerin galibi Sol İttifak Yeni Halk Cephesi oldu.

Irkçı dalganın yükselmesiyle birlikte Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un erken genel seçime götürdüğü Fransa'da ikinci turu yapılan seçimlerin galibi Sol İttifak Yeni Halk Cephesi oldu.

Seçim sonuçlarının belli olmasıyla birlikte sokağa dökülen Fransa halkı ırkçılığa karşı hep bir ağızdan 'Geçit yok' sloganları attı.

Seçim sonuçlarının belli olmasıyla birlikte sokağa dökülen Fransa halkı ırkçılığa karşı hep bir ağızdan 'Geçit yok' sloganları attı.

İşte o görüntüler; 📹

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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kayra han

Fransızlar kendi ülkelerinde biraz daha cezayirlilerden dayak yiyecek, aşağılanacak anlaşılan. Kendi milli takımların fransa doğumlu 2 oyuncu olmaya devam ed... Devamını Gör

Cemre Kartal

boş boş başlık atmayın ben ırkcılık görmüyorum

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Ülkelerin kendini ve kültürlerini savunma mekanizmasının olması ırkçılık değildir