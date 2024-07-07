Türk Taksicinin Hollandalı Turiste Yaptığı Hareket Tepki Çekti: 'Sen Şimdi Naneyi Yedin'

Hollanda'nın A Milli Futbol Takımımızı, EURO 2024 çeyrek final karşılaşmasında elemesi sonrası bir taksici, aracına binen Hollandalı turiste yüksek sesle Mehter Marşı dinletti. Turiste 'Sen şimdi naneyi yedin' diyen taksici 'Hollanda bizi yenerse ben de sana bunu dinletirim' dedi. Taksicinin bu davrnışı sosyal medyada tepki topladı.
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A Milli Futbol Takımımız, geçtiğimiz akşam oynanan EURO 2024 çeyrek final karşılaşmasında Hollanda'ya 2-1 yenilerek turnuvadan elendi.
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Maç sonrası taksisine Hollandalı müşteri alan taksicinin tavırları ise tepki çekti. Turistin Hollandalı olduğunu öğrendikten sonra 'Sen şimdi naneyi yedin' diyerek Mehter Marşı açan taksici, olanlara anlam veremeyen turiste 'Hollanda biz yenerse ben de sana bunu dinletirim.' dedi.
Görüntüler sosyal medyada tepki topladı. İşte o anlar; 📹
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