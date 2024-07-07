Türk Taksicinin Hollandalı Turiste Yaptığı Hareket Tepki Çekti: 'Sen Şimdi Naneyi Yedin'

Hollanda'nın A Milli Futbol Takımımızı, EURO 2024 çeyrek final karşılaşmasında elemesi sonrası bir taksici, aracına binen Hollandalı turiste yüksek sesle Mehter Marşı dinletti. Turiste 'Sen şimdi naneyi yedin' diyen taksici 'Hollanda bizi yenerse ben de sana bunu dinletirim' dedi. Taksicinin bu davrnışı sosyal medyada tepki topladı.