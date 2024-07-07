Fotoğraf Çekilirken Hayranının Saçlarına Dolanan Rapçi Sefo'nun Zor Anları: 'Ne Olacak Abi Takıldık'

Fotoğraf çekilirken gözlüğü hayranının saçlarına dolanan ünlü rapçi Sefo'nun gözlüğünü kurtarma çabası kameralara takıldı. O anları izleyenleri güldürdü.
Kaynak: tv100-Sadullah Doğukan Rişvan
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Ünlü rapçi Sefo bir mekan çıkışında tv100 magazin hattına yakalandı. Muhabir Sadullah Doğukan Rişvan'ın sorularını yanıtlayan Sefo, hayranıyla fotoğraf çektirdi.
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Çekilen fotoğraf sonrası gözlüğü hayranının saçına dolanan Sefo 'Ne olacak abi takıldık' diyerek yardım istedi. Kısa sonra gözlüğünü hayranlarının saçından çıkaran Sefo bölgeden ayrıldı. Sefo'nun zorr anları saniye saniye kameralara yansıdı. İşte o anlar; 📹
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