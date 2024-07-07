Şarkıcı Bebe Rexha Sahnede Küplere Bindi: 'Yaptıkların İçin Seni Mahvederim, Defol Git'

Ünlü pop şarkıcısı Bebe Rexha sahneye bir şeyler atan dinleyicisine sinirlenip, küplere bindi. Dinleyicisine 'Eğer sahneye bir daha bir şeyler fırlatırsan seni mahvederim' diyen Rexha, 'Defol git' diyerek konserden kovdu.