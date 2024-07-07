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Kurtlar Vadisi'nin 'Ömer Baba'sı Emin Olcay Sevenlerine Mesaj Gönderdi

Kurtlar Vadisi'nin 'Ömer Baba'sı Emin Olcay Sevenlerine Mesaj Gönderdi

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.07.2024 - 18:34

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Bir dönemin efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nde 'Ömer Baba' adıyla baş rol Polat Alemdar'ın babasını oynayan oyuncu Emin Olcay, yeni haliyle sevenlerine mesaj gönderdi. 

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Bir dönem Türkiye'yi ekran başına kilitleyen Kurtlar Vadisi dizisinin Ömer Babası Emin Olcay yıllar sonra görüntülendi.

Bir dönem Türkiye'yi ekran başına kilitleyen Kurtlar Vadisi dizisinin Ömer Babası Emin Olcay yıllar sonra görüntülendi.

Sevenlerine seslenen Olcay, 'Sizlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sizleri çok seviyorum' dedi.

Sevenlerine seslenen Olcay, 'Sizlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sizleri çok seviyorum' dedi.

İşte Olcay'ın yeni hali ve sevenlerine mesajı; 📹

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