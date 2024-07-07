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Hollanda-Türkiye Karşılaşmasını Takip Ederken Sinir Krizi Geçiren Çocuk Gözyaşlarına Hakim Olamadı

Hollanda-Türkiye Karşılaşmasını Takip Ederken Sinir Krizi Geçiren Çocuk Gözyaşlarına Hakim Olamadı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.07.2024 - 17:51

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EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda karşısında 2-1 geriye düşen Milli Takım'ın son pozisyonlarını izleyen çocuk, atakların sonuçsuz kalmasıyla sinir krizi geçirdi. Küçük çocuk o anlarda gözyaşlarına hakim olamadı.

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EURO 2024 çeyrek finalde Hollanda ile rekabet eden A Milli Futbol Takımımızın karşılaşması Türkiye'yi ekranlara kilitledi.

EURO 2024 çeyrek finalde Hollanda ile rekabet eden A Milli Futbol Takımımızın karşılaşması Türkiye'yi ekranlara kilitledi.

İlk yarı 1-0 üstünlükle kapanan karşılaşmanın ikinci yarısında 2-1'lik Hollanda üstünlüğü oluştu. Milli Takım'ın maçın son dakikasına kadar devam eden mücadelesi ekran başındakileri hop oturtup hop kaldırdı.

İlk yarı 1-0 üstünlükle kapanan karşılaşmanın ikinci yarısında 2-1'lik Hollanda üstünlüğü oluştu. Milli Takım'ın maçın son dakikasına kadar devam eden mücadelesi ekran başındakileri hop oturtup hop kaldırdı.

Sakarya'da maçı takip eden küçük çocuğun maçın son dakikalarında yaşadığı heyecan ve üzüntü ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Küçük çocuk o anlarda gözyaşlarına hakim olamadı. İşte o görüntüler; 📹

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