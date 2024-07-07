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İnsan Yüzlü Örümcek Görenleri Hayrete Düşürdü: Kavanoza Alıp Beslemeya Başladı

İnsan Yüzlü Örümcek Görenleri Hayrete Düşürdü: Kavanoza Alıp Beslemeya Başladı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.07.2024 - 16:49

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Hatay'da böcek ilaçlama işi yapan  Mehmet Şirin, sırtında bulunan bölümün insan yüzüne benzemesinden adını alan 'insan yüzlü örümcek' (Köşeli yengeç örümceğini) kavanozda beslemeye başladı. Şirin'in örümceğin fotoğrafını sosyal medyada paylaşması sonrası görenler hayrete düştü. 

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Hatay'da böcek ilaçlama işi yapan Mehmet Şirin, yakaladığı örümceğin 'insan yüzlü örümcek' (Köşeli yengeç örümceği) olduğunu farkedince kavanoza alarak beslemeye başladı.

Hatay'da böcek ilaçlama işi yapan Mehmet Şirin, yakaladığı örümceğin 'insan yüzlü örümcek' (Köşeli yengeç örümceği) olduğunu farkedince kavanoza alarak beslemeye başladı.

Böceğin insanlara zarar verebilecek bir zehrinin bulunmadığını söyleyen Şirin, örümceği başka böceklerle baslediğini belirtti.

Böceğin insanlara zarar verebilecek bir zehrinin bulunmadığını söyleyen Şirin, örümceği başka böceklerle baslediğini belirtti.

Bu örümcek türüne daha önce Hatay bölgesinde hiç rastlamadığını söyleyen Şirin'in kavanozda beslediği örümceğine başka vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. 📹

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