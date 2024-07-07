Ordu'da Korkutan Sel Manzarası! Dereler Taştı, Tarım Arazileri ve Yollar Sular Altında Kaldı

Ordu'nun Çaybaşı ve İkizce ilçesinde etkili olan sağanak yağış, derelerin taşmasına sebep oldu. Çaybaşı ilçesinde sel sularına kapılan 83 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti.
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Ordu'da metrekareye yer yer 100 kg olarak düşen yağaş Çaybaşı ve İkizce ilçelerinde derelerin taşmasına, tarım arazilerin ve yolların sular altında kalmasına neden oldu.
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Çaybaşı ilçesinde sel sularına kapılan kadının cansız bedeni suya düştüğü noktanın 2 kilometre ilerisinde bulundu.
Sel sularının korkutan görüntüsü kameralara böyle yansıdı; 📹
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