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Mustafa Sarıgül'den, İlber Ortaylı'ya 'Ansiklopedi' Benzetmesi!

Mustafa Sarıgül'den, İlber Ortaylı'ya 'Ansiklopedi' Benzetmesi!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
07.07.2024 - 21:24

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Türkiye-Hollanda maçından sonra yan yana gelen İlber Ortaylı ve Mustafa Sarıgül beraber bir video çekti. Sarıgül, videoyu kendi sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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Mustafa Sarıgül, İlber Ortaylı'yı övmeye doyamadı. Videoyu 'yürüyen ansiklopedi' notuyla paylaştı ve Ortaylı'ya 'Meydan Larousse' benzetmesi yaptı.

Mustafa Sarıgül, İlber Ortaylı'yı övmeye doyamadı. Videoyu 'yürüyen ansiklopedi' notuyla paylaştı ve Ortaylı'ya 'Meydan Larousse' benzetmesi yaptı.

Gündemden düşmeyen Sarıgül, bu defa İlber Ortaylı ile beraber paylaştığı videoyla gündeme geldi.

Gündemden düşmeyen Sarıgül, bu defa İlber Ortaylı ile beraber paylaştığı videoyla gündeme geldi.

Videonun tamamı için:

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