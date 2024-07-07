Mustafa Sarıgül'den, İlber Ortaylı'ya 'Ansiklopedi' Benzetmesi!

Türkiye-Hollanda maçından sonra yan yana gelen İlber Ortaylı ve Mustafa Sarıgül beraber bir video çekti. Sarıgül, videoyu kendi sosyal medya hesaplarından paylaştı.
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Mustafa Sarıgül, İlber Ortaylı'yı övmeye doyamadı. Videoyu 'yürüyen ansiklopedi' notuyla paylaştı ve Ortaylı'ya 'Meydan Larousse' benzetmesi yaptı.
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Gündemden düşmeyen Sarıgül, bu defa İlber Ortaylı ile beraber paylaştığı videoyla gündeme geldi.
Videonun tamamı için:
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