Hande Yener'den Video Çeken Dinleyiciye Şok Hareket: Ağzına Mikrofon Soktu

Şarkıcı Hande Yener, kendisini kayda alan ön sıradaki hayranına doğru mikrofon uzattı. Dinleyicinin 'Sesim çok kötü' demesine rağmen ısrarını sürdüren Yener'in mikrofonu dinleyicinin ağzına sokmaya çalıştı. Yener ile dinleyicinin mücadelesi izleyenleri güldürdü.