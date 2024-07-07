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Hande Yener'den Video Çeken Dinleyiciye Şok Hareket: Ağzına Mikrofon Soktu

Hande Yener'den Video Çeken Dinleyiciye Şok Hareket: Ağzına Mikrofon Soktu

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.07.2024 - 22:06

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Şarkıcı Hande Yener, kendisini kayda alan ön sıradaki hayranına doğru mikrofon uzattı. Dinleyicinin 'Sesim çok kötü' demesine rağmen ısrarını sürdüren Yener'in mikrofonu dinleyicinin ağzına sokmaya çalıştı. Yener ile dinleyicinin mücadelesi izleyenleri güldürdü. 

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Ünlü şarkıcı Hande Yener'in bir konserinde çekilen görüntüler sosyal medya platformu TikTok'ta viral oldu.

Ünlü şarkıcı Hande Yener'in bir konserinde çekilen görüntüler sosyal medya platformu TikTok'ta viral oldu.

'samokilic38' isimli hesabın sahibi tarafından paylaşılan görüntülerde Yener'i kaydetmek için telefonunu ona doğru uzatan hayranı şok yaşadı. Yener'in aynı şekilde mikrofon uzatmasıyla birlikte 'Sesim kötü' diyen dinleyici, ağzına doğru gelen mikrofondan kaçmaya çalıştı. O anlar izleyenleri güldürdü.

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