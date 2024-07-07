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Vladimir Putin Şanghay İşbirliği Zirvesinde Masasındaki Bütün Fındıkları Yedi!

Vladimir Putin Şanghay İşbirliği Zirvesinde Masasındaki Bütün Fındıkları Yedi!

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.07.2024 - 23:25

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Astana'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısına katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in masada duran tabakların içindeki fındıkları yediği anlar sosyal medyada gündem oldu. Masadan kalktıktan sonra da tabaktaki fındıkları yediği görülen Putin'in o anları komik bulundu. 

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen "Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısında çekilen görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen "Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısında çekilen görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

24 liderin katıldığı toplantıda masada bulunan tabaktan sürekli fındık yiyen Putin'in o anları izleyenleri güldürdü. Putin'in ayağa kalktıktan sonra bile tabaktan fındık aldığı görüldü. İşte o anlar;📹

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