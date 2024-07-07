Vladimir Putin Şanghay İşbirliği Zirvesinde Masasındaki Bütün Fındıkları Yedi!

Astana'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısına katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in masada duran tabakların içindeki fındıkları yediği anlar sosyal medyada gündem oldu. Masadan kalktıktan sonra da tabaktaki fındıkları yediği görülen Putin'in o anları komik bulundu.