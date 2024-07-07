Vladimir Putin Şanghay İşbirliği Zirvesinde Masasındaki Bütün Fındıkları Yedi!

Astana'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısına katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in masada duran tabakların içindeki fındıkları yediği anlar sosyal medyada gündem oldu. Masadan kalktıktan sonra da tabaktaki fındıkları yediği görülen Putin'in o anları komik bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen "Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısında çekilen görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
24 liderin katıldığı toplantıda masada bulunan tabaktan sürekli fındık yiyen Putin'in o anları izleyenleri güldürdü. Putin'in ayağa kalktıktan sonra bile tabaktan fındık aldığı görüldü. İşte o anlar;📹
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın