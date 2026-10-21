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Karşılaştığında Ne Yapacağını Bilemeyenler İçin Birbirinden İlginç Tasarımlara Sahip Lavabolar

Karşılaştığında Ne Yapacağını Bilemeyenler İçin Birbirinden İlginç Tasarımlara Sahip Lavabolar

Vera Ekin
Vera Ekin - Video Editörü
21.10.2026 - 14:55

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Banyo ve mutfakların vazgeçilmezi lavabolar, günümüzde yalnızca günlük ihtiyacı karşılayan bir eşya olmaktan çıkıp modern yapıların ve lüks evlerin dekorasyonunda öne çıkan tasarım unsurlarına dönüşmüş durumda. Doğal taş, mermer ve farklı malzemelerle şekillenen modeller, bazen bir heykeli bazen de küçük bir şelaleyi andırıyor. Hatta bazen bu ilginç tasarımlarla karşılaşanlar, nasıl kullanacağını bilemediğinden kısa bir süreliğine afallayabiliyor. Lavaboda mahsur kalanların videolarına siz de denk gelmişsinizdir. 

Sosyal medyada birbirinden farklı lavabo tasarımları bir araya getirildi. Videoda paylaşılan birbirinden farklı tasarımlar, izleyenleri hem şaşırttı hem de bundan sonra karşılaşılması durumunda ne yapacağını bilmeyenler için bir rehber oldu. Kaydedelim, lazım olur. 

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Vera Ekin
Vera Ekin
Video Editörü
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