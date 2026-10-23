Özgürlük Çığlıkları: Jüpiter
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Canım Takipçilerim,
Her şeyden önce, astrolojik yorumum bence Türkiye’yi çok iyi günler bekliyor.
Türkiye yatırımlar evinde Venüs ve Merkür'ün ters dönüşü bu etkiyi ortaya çıkarmış, ama ben astrolojik haritaya bakınca buradan çok iyi şeylerin doğacağına inanıyorum.
Türkiye’nin para evinde Jüpiter var, o yüzden Jüpiter gibi rahatlatan, genişleten ve çok iyi yönde etkileyen bir gezegenin bir de üstüne Mars şu an orada geldiği için bir para ile ilgili etkisi vermiş gibi duruyor ama çok iyi olacak…
Zaten 2026 Aralık ayı itibarıyla ülkemizin ve tüm dünyanın gündemi değişecek ama Türkiye için çok iyi olacak…
Her şeyin iyiliğimize olacağı kesin, ama şunu söylemek istiyorum.
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