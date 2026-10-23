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Özgürlük Çığlıkları: Jüpiter

etiket Özgürlük Çığlıkları: Jüpiter

Can Aydoğmuş
Can Aydoğmuş - yazio
23.10.2026 - 13:51
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Canım Takipçilerim,

Her şeyden önce, astrolojik yorumum bence Türkiye’yi çok iyi günler bekliyor.

Türkiye yatırımlar evinde Venüs ve Merkür'ün ters dönüşü bu etkiyi ortaya çıkarmış, ama ben astrolojik haritaya bakınca buradan çok iyi şeylerin doğacağına inanıyorum.

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Türkiye’nin para evinde Jüpiter var, o yüzden Jüpiter gibi rahatlatan, genişleten ve çok iyi yönde etkileyen bir gezegenin bir de üstüne Mars şu an orada geldiği için bir para ile ilgili etkisi vermiş gibi duruyor ama çok iyi olacak…

Türkiye’nin para evinde Jüpiter var, o yüzden Jüpiter gibi rahatlatan, genişleten ve çok iyi yönde etkileyen bir gezegenin bir de üstüne Mars şu an orada geldiği için bir para ile ilgili etkisi vermiş gibi duruyor ama çok iyi olacak…

Bakın, şu kadar söyleyeyim. Önümüzdeki süreçte bu olaylardan o kadar iyi olaylar doğacak ki belki de her şeyde bir hayır vardır diyeceksiniz. 

Şu an tüm Avrupa ve Amerika çok kötü bir durumda, hatta tüm dünya ciddi bir süreçten geçiyor. Astrolojik olarak zaten Amerika'nın ekonomik ve finansal olarak çok kötü bir döneme doğru gittiğini ve 2027'de doruk noktasına çıkarak Amerika'nın ekonomik krize gireceğini astrolojik olarak görüyorum, ama tabii bu astrolojik bir yorum.

İngiltere korkunç, zor bir sürece doğru giderken, İngiltere Kraliyet ailesi hayatlarının en zor dönemine giriyor. Fransa’nın böyle olacağını söylemiştim ama daha da zor bir döneme doğru gidiyor ve Almanya gerçek anlamda sallantıda ve Almanya’da Hitler zamanının enerjileri yükseldiği için Almanya’daki tüm yabancıların çok dikkatli olması ve bir B planlarının olması gerekiyor. 

2027 Haziran ve Temmuz ayları astrolojik olarak çok sallantılı, patlamalı, çatlamalı, yıkıcı bir zamanlar maalesef ama  dilerim sorunsuz sıkıntısız geçsin gitsin bitsin … Allah korusun…

Zaten 2026 Aralık ayı itibarıyla ülkemizin ve tüm dünyanın gündemi değişecek ama Türkiye için çok iyi olacak…

Zaten 2026 Aralık ayı itibarıyla ülkemizin ve tüm dünyanın gündemi değişecek ama Türkiye için çok iyi olacak…

Türkiye'de zor süreçler olsa bile, hepsi gerçek anlamıyla iyiliğimize olacak! Türkiye dünyaya örnek ülke olacak, topraklarımız sahada fazla değerlenecek ve yükselecek! 

Doğruyu söylemek gerekirse, şu anki günden 12 Aralık 2026 sonrası başlayacak gündemin yanında bir hiç kalır. Bunlar iyi günlerimiz dermişim :) Aralık ve sonrası 2027 itibarıyla haberlerden başınızı kaldıramayacağınız günler ortaya çıkabilir çünkü Satürn düz dönmeye başlayınca asıl sınavları, illüzyonları ve öğretileri getirerek bambaşka bir sürece doğru götürmeye başlayacak…

Her şeyin iyiliğimize olacağı kesin, ama şunu söylemek istiyorum.

Her şeyin iyiliğimize olacağı kesin, ama şunu söylemek istiyorum.

Kendi ülkenizin kıymetini bilin ve yurt dışındaki herkes mutlaka Türkiye’de toprak alsın, ev alsın ve yatırımlarını buraya yapsın. 

Merkür retrosu ve Venüs retrosu döneminde pek çok ertelenmeler, iptaller ya da yarım bırakılanlar gündeminizde kendini gösterebilir. Lakin bunlar gelip geçecek ve düzelecek!

Her şey iyiliğimize oluyor. Her şey bizi daha iyiye götürüyor. 

Jüpiter en yüksek noktada olduğu için bütün dünyada özgürlük çığlıkları, eylemler ve ayaklanmalar kendini gösteriyor. Asıl 2027 Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında Özgürlük eylemleri ve ayaklanmaları çok daha fazla kendini gösterecek! 

Türkiye ile ilgili içiniz rahat olsun. Her ne olursa olsun! Türkiye iyi olacak!

Yazmamı istediğiniz konuları lütfen bana yazın…

Burç yorumlarını youtube kanalımdan dinleyebilirsiniz.

Sizi seven bir Can…

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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