Özgürlük Çığlıkları: Jüpiter

Bakın, şu kadar söyleyeyim. Önümüzdeki süreçte bu olaylardan o kadar iyi olaylar doğacak ki belki de her şeyde bir hayır vardır diyeceksiniz.

Şu an tüm Avrupa ve Amerika çok kötü bir durumda, hatta tüm dünya ciddi bir süreçten geçiyor. Astrolojik olarak zaten Amerika'nın ekonomik ve finansal olarak çok kötü bir döneme doğru gittiğini ve 2027'de doruk noktasına çıkarak Amerika'nın ekonomik krize gireceğini astrolojik olarak görüyorum, ama tabii bu astrolojik bir yorum.

İngiltere korkunç, zor bir sürece doğru giderken, İngiltere Kraliyet ailesi hayatlarının en zor dönemine giriyor. Fransa’nın böyle olacağını söylemiştim ama daha da zor bir döneme doğru gidiyor ve Almanya gerçek anlamda sallantıda ve Almanya’da Hitler zamanının enerjileri yükseldiği için Almanya’daki tüm yabancıların çok dikkatli olması ve bir B planlarının olması gerekiyor.

2027 Haziran ve Temmuz ayları astrolojik olarak çok sallantılı, patlamalı, çatlamalı, yıkıcı bir zamanlar maalesef ama dilerim sorunsuz sıkıntısız geçsin gitsin bitsin … Allah korusun…