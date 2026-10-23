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Adımların Hızlansın: Daha İstekli Spor Yapmanı Sağlayacak 10 Parça

etiket Adımların Hızlansın: Daha İstekli Spor Yapmanı Sağlayacak 10 Parça

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Editörü
23.10.2026 - 14:01
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Spor yapmak bazen çok zor oluyor. Spor için motivasyona ihtiyacın varsa seni motive edecek şarkıları derledik. Enerjini yükseltecek ve spor yapma isteğini artıracak şarkılara bakalım mı?

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1. Özlem Tekin - Hep Yek

Hep Yek şarkısı, Özlem Tekin'in en hareketli parçalarından biri. Spor yaparken ideal şarkılardan biri o yüzden. Temposunun yanında tek başına olmayı vurgulayan sözleri de insanı etkiliyor elbette.

2. Beyonce - Run the World

Spor yaparken hareketli parçalara ihtiyaç var. Ama sadece hareketli olması yetmez, insanı motive eden bir parça da olmalı. Run the World tam öyle bir şarkı. Daha istekli spor yapmak istiyorsan playlistine mutlaka eklemelisin.

3. Ajda Pekkan - Yakar Geçerim

Seni gaza getirecek bir başka şarkı da Yakar Geçerim. Ajda Pekkan'ın şarkısını dinlerken kendini daha motive hissedeceksin. O yüzden spor çalma listene mutlaka eklemen gerek.

4. Boney M. - Rasputin

Rasputin şarkısını hepimiz biliyoruz. Tempolu şarkı tam spor yaparken dinlemeye uygun. Spor yaparken daha istekli olmak istiyorsan o zaman eklemen gereken parça bu!

5. Sefo - İmparator

İmparator şarkısı, tam spor playlistine uygun şarkılardan biri. Düşmeyen temposu ve yükselen ritmiyle spor yaparken hızlanmaya yardımcı olacaktır, eminiz!

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6. Hadise - Superman

Hadise'nin birçok şarkısını bu listeye ekleyebiliriz. Ama Superman şarkısı biraz daha önde. Hareketli temposunun yanında sözleriyle de adımlarını hızlandıracağı kesin.

7. Coolio - Gangsta's Paradise

Gangsta's Paradise şarkısı herkesin diline dolanan şarkılardan biri. Bu şarkı da tam spor şarkısı aslında. Spor yaparken seni gaza getirecek playlistine eklemelisin o yüzden!

8. Manifest & Motive & Pango - pVg

Motive, şarkısı pVg'yi en son Manifest'le birlikte söyledi ve çok beğenildi. Spor yaparken kendine gelmek ve hızlanmak istiyorsan son ses dinleyeceğin pVg, tam senin listene eklemen gereken şarkı.

9. Imagine Dragons - Believer

Her spor çalma listesinde olması gereken bir şarkı Believer elbette. Tam spor yapmaya uygun bir şarkı çünkü. Sözleriyle de temposuyla da spor yaparken sana eşlik edecek bir parça.

10. Summer Cem - TMM TMM

Bir ara her yerde duyduğumuz bir şarkıydı TMM TMM. Spor yaparken hareketli ve temposu yüksek bir şarkı arıyorsan bunu hemen listene kaydetmelisin.

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Editörü
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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