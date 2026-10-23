Adımların Hızlansın: Daha İstekli Spor Yapmanı Sağlayacak 10 Parça
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Spor yapmak bazen çok zor oluyor. Spor için motivasyona ihtiyacın varsa seni motive edecek şarkıları derledik. Enerjini yükseltecek ve spor yapma isteğini artıracak şarkılara bakalım mı?
1. Özlem Tekin - Hep Yek
2. Beyonce - Run the World
3. Ajda Pekkan - Yakar Geçerim
4. Boney M. - Rasputin
5. Sefo - İmparator
6. Hadise - Superman
7. Coolio - Gangsta's Paradise
8. Manifest & Motive & Pango - pVg
9. Imagine Dragons - Believer
10. Summer Cem - TMM TMM
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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