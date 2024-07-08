Çevik Hareketlerle Çocuklarını Her Türlü Tehlikeden Kurtaran Babaların Görüntüleri Gündem Oldu

Çocuklarını her türlü tehlikeli durumdan kurtaran babalardan oluşan video derlemesi sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde çocukların tehlikeli anlarında son anda yetişen babalar yer aldı.
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Oyun oynarken kendilerini tehlikeye atan çocuklarını son anda yaptığı hamlelerle kurtaran babaların görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
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Babaların adeta bir süper kahraman gibi çocuklarının imdadına yetiştiği anlar kameralara böyle yansıdı. 📹
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