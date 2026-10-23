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Silikon Vadisi'ndeki Kariyerini Bırakıp Helal Barbekü Açtı: İlk Yılında 2,3 Milyon Dolar Ciro

Silikon Vadisi'ndeki Kariyerini Bırakıp Helal Barbekü Açtı: İlk Yılında 2,3 Milyon Dolar Ciro

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
23.10.2026 - 14:27
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Teknoloji dünyasında 14 yıl çalışan Salahodeen Abdul-Kafi, kariyerini bırakıp Teksas'ta helal barbekü restoranı açtı. Domuz etinin, menülerin vazgeçilmezi olduğu Teksas'ta, domuz eti olmayan barbeküsüyle kısa sürede milyon dolarlık bir işletmeye ulaştı.

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Google, Microsoft ve Shopify'daki kariyerini geride bıraktı.

Google, Microsoft ve Shopify'daki kariyerini geride bıraktı.

Salahodeen Abdul-Kafi, 14 yıl boyunca Google, Microsoft ve Shopify gibi teknoloji şirketlerinde çalıştı. Business Insider'a konuşan Abdul-Kafi, teknoloji dünyasından biraz soğuduğunu ve yeni bir başlangıç istediğini anlatıyor. NPR'ın haberine göre Silikon Vadisi'nde çalışan Abdul-Kafi, altı yıl önce bir Müslüman topluluğun içinde yaşamak için Teksas'a taşındı.

Bahçede arkadaşları için brisket pişirerek başladı.

Bahçede arkadaşları için brisket pişirerek başladı.

Abdul-Kafi, hafta sonları evinin bahçesinde arkadaşları için brisket tütsülemeye başladı. Bir yıl boyunca evinden siparişle barbekü satan girişimci, bu dönemde yaklaşık 60 bin dolar gelir elde etti. 2024'te bir tütsüleme fırını alıp Kafi BBQ'yu kurdu. Aylarca tarifleri test ettiğini ve yerel üreticiler bulmak için uğraştığını anlatan Abdul-Kafi, bu titizliğini İslam'daki 'ihsan' kavramına, yani bir işi Allah rızası için en güzel şekilde yapma anlayışına bağlıyor.

Restoran ilk yılında 2,3 milyon dolar ciro yaptı.

Restoran ilk yılında 2,3 milyon dolar ciro yaptı.

Abdul-Kafi, Aralık 2024'te Teksas'ın Irving kentinde Kafi BBQ restoranını açtı. Restoran ilk yılında 2,3 milyon dolara yakın ciro elde etti; 2026 için ise 3,6 ile 4 milyon dolar arasında bir ciro bekleniyor. Menünün yıldızları arasında 13 baharatlı Wagyu brisket, nar soslu dana göğüs parçaları ve Irak mutfağından ilham alan acı dana sosis var. 

Müşterilerin yaklaşık yarısı helal beslenen kişilerden, diğer yarısı ise helal beslenmeyen barbekü meraklılarından oluşuyor. Kafi BBQ, D Magazine tarafından Dallas-Fort Worth bölgesinde 2026'nın en iyi yeni restoranları arasında gösterildi.

Domuz eti olmadan Teksas barbeküsü yapmak kolay değil.

Domuz eti olmadan Teksas barbeküsü yapmak kolay değil.

Abdul-Kafi'ye göre Teksas'ta domuz eti, ucuz ve hızlı piştiği için menülerdeki en kârlı ürün. Domuz bağırsağı ve domuz yağı kullanamadığı için neredeyse her ürün için sıfırdan çözümler geliştirmek zorunda kaldı. Restoran yalnızca brisket için haftada 12 ila 18 bin dolar harcıyor, aylık toplam gider ise 210 ila 220 bin dolar civarında. 

Kafi BBQ, brisketin poundunu (yaklaşık 450 gram) bölgedeki ortalamanın üzerinde, 45 dolara satıyor. Abdul-Kafi, restoranı açtığından beri kendisine maaş ödemediğini de söylüyor. Amacının Teksas'ın en iyi barbeküsünü yapmak olduğunu belirten girişimci, 'En iyi Teksas barbeküsünü yapmak için domuz eti şart değil' diyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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