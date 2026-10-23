Silikon Vadisi'ndeki Kariyerini Bırakıp Helal Barbekü Açtı: İlk Yılında 2,3 Milyon Dolar Ciro

Abdul-Kafi, Aralık 2024'te Teksas'ın Irving kentinde Kafi BBQ restoranını açtı. Restoran ilk yılında 2,3 milyon dolara yakın ciro elde etti; 2026 için ise 3,6 ile 4 milyon dolar arasında bir ciro bekleniyor. Menünün yıldızları arasında 13 baharatlı Wagyu brisket, nar soslu dana göğüs parçaları ve Irak mutfağından ilham alan acı dana sosis var.

Müşterilerin yaklaşık yarısı helal beslenen kişilerden, diğer yarısı ise helal beslenmeyen barbekü meraklılarından oluşuyor. Kafi BBQ, D Magazine tarafından Dallas-Fort Worth bölgesinde 2026'nın en iyi yeni restoranları arasında gösterildi.