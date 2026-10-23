Silikon Vadisi'ndeki Kariyerini Bırakıp Helal Barbekü Açtı: İlk Yılında 2,3 Milyon Dolar Ciro
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Teknoloji dünyasında 14 yıl çalışan Salahodeen Abdul-Kafi, kariyerini bırakıp Teksas'ta helal barbekü restoranı açtı. Domuz etinin, menülerin vazgeçilmezi olduğu Teksas'ta, domuz eti olmayan barbeküsüyle kısa sürede milyon dolarlık bir işletmeye ulaştı.
Google, Microsoft ve Shopify'daki kariyerini geride bıraktı.
Bahçede arkadaşları için brisket pişirerek başladı.
Restoran ilk yılında 2,3 milyon dolar ciro yaptı.
Domuz eti olmadan Teksas barbeküsü yapmak kolay değil.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın