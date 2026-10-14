Sadece Ekmek Arası Tereyağı ve Peynir Satıyorlar: Restoranın Önünde Kuyruk Oluşuyor

İşletmenin sahibi Alexey Petrachev, işe bir arkadaşıyla birlikte insanları neşelendirmek için çok ucuz sandviç satan küçük bir tezgahla başladıklarını anlattı. Zamanla iş büyüdü ve kendi mekanlarını açtılar.

Petrachev, ilk başta fiyatın 50 ruble olduğunu, gelenlerin 'ne soygun' deyip çıktığını söyledi. Fiyatı 100 rubleye çıkardıklarında ise herkesin içi rahatladı.