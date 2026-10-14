Sadece Ekmek Arası Tereyağı ve Peynir Satıyorlar: Restoranın Önünde Kuyruk Oluşuyor
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Sandviçler öğrenci yurdunda hazırlanmış gibi görünüyor, işletmenin çekiciliği de burada.
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Fiyat 50 rubleyken müşteriler şüphelendi, 100 rubleye çıkınca içleri rahatladı.
Restoran, kimsenin kullanmak istemediği bir binada açık kalabiliyor.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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