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Sadece Ekmek Arası Tereyağı ve Peynir Satıyorlar: Restoranın Önünde Kuyruk Oluşuyor

Sadece Ekmek Arası Tereyağı ve Peynir Satıyorlar: Restoranın Önünde Kuyruk Oluşuyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
14.10.2026 - 12:35
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Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Buterbrodik 66, menüsünde yalnızca ekmek arasına tereyağı, peynir, salam ya da yumurta konan sade sandviçler bulunduran bir işletme. Tanesi 100 ruble olan sandviçler pek çok kişiye çocukluğundaki ara öğünleri hatırlatıyor.

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Sandviçler öğrenci yurdunda hazırlanmış gibi görünüyor, işletmenin çekiciliği de burada.

Sandviçler öğrenci yurdunda hazırlanmış gibi görünüyor, işletmenin çekiciliği de burada.

Buterbrodik 66, Rusçada Sandviç 66 anlamına geliyor. Satılan sandviçlerde süslü hiçbir şey yok, iki dilim beyaz ekmeğin arasına yalnızca tereyağı, peynir, salam ya da yumurta konuyor.

Sovyetler Birliği'nin son yıllarında Doğu Avrupa'da büyüyenler için sade ekmek arası, kahvaltının ve ara öğünlerin neredeyse tek seçeneğiydi. Çevrim içi yorumlara bakılırsa müşterilerin bir kısmı o günlerin özlemiyle geliyor, bir kısmı da sandviç hazırlamakla uğraşmak istemiyor.

Fiyat 50 rubleyken müşteriler şüphelendi, 100 rubleye çıkınca içleri rahatladı.

Fiyat 50 rubleyken müşteriler şüphelendi, 100 rubleye çıkınca içleri rahatladı.

İşletmenin sahibi Alexey Petrachev, işe bir arkadaşıyla birlikte insanları neşelendirmek için çok ucuz sandviç satan küçük bir tezgahla başladıklarını anlattı. Zamanla iş büyüdü ve kendi mekanlarını açtılar.

Petrachev, ilk başta fiyatın 50 ruble olduğunu, gelenlerin 'ne soygun' deyip çıktığını söyledi. Fiyatı 100 rubleye çıkardıklarında ise herkesin içi rahatladı.

Restoran, kimsenin kullanmak istemediği bir binada açık kalabiliyor.

Restoran, kimsenin kullanmak istemediği bir binada açık kalabiliyor.

Mekan St. Petersburg'un kenar mahallelerinde, kimsenin işletmek istemediği bir binada yer alıyor. Petrachev, kiranın düşük olması sayesinde 100 rublelik sandviçlerle masrafları karşılayabildiklerini söylüyor.

İki dilim ucuz ekmeğin arasına konan bir dilim tereyağı pek çok kişiye yemek gibi gelmeyebilir. Ancak bütün bir ekmek ve paket tereyağı almak, üstüne sandviçi hazırlamaya vakit ayırmak düşünülünce müşteriler 100 ruble ödemeyi dert etmiyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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