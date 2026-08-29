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Küresel Güven, Yerel Hassasiyet: Burger King Etleri Helal mi?

Küresel Güven, Yerel Hassasiyet: Burger King Etleri Helal mi?

luna
luna - Onedio Üyesi
29.08.2026 - 10:01
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Ne yediğinizi bilmenin en temel hak olduğu günümüzde, Tab Gıda 'Ne Yediğini Bil' platformuyla Burger King ve diğer markalarının helal sertifikası ve tedarik süreçlerini dijital bir şeffaflıkla masaya yatırıyor.

Son Doğrulama: 15 Haziran 2026

Modern Tüketici Neden Şeffaflık Arar?

Modern Tüketici Neden Şeffaflık Arar?

Dışarıda yemek yerken aklımızda soru işaretleri olmaması, yemeğin lezzeti kadar önemlidir. Özellikle et ürünleri söz konusu olduğunda helal standartları Türkiye'deki pek çok tüketici için birincil öncelik taşıyor. Burger King'in tedarik zinciri bu noktada beklentileri karşılıyor çünkü marka, üretim sürecini Türkiye'deki ilgili standartlara entegre eden yetkin ve denetlenen tedarikçilerle çalışıyor.

Helal et sertifikaları buradan incelenebilir.

"Ne Yediğini Bil" Platformunun Bilgi Gücü

"Ne Yediğini Bil" Platformunun Bilgi Gücü

Sadece 'bizim etlerimiz helaldir' yazılı bir tabela asmak günümüzün bilinçli tüketicisi için yeterli bir güvence sağlamıyor. Tab Gıda'nın hayata geçirdiği 'Ne Yediğini Bil' platformu, bu tür standartları dijital belgelere döküyor. Sisteme giriş yaptığınızda, Burger King restoranlarına et sağlayan tesislerin yetkili kurumlar tarafından verilen helal sertifikalarını doğrudan inceleyebiliyorsunuz. Soru işaretlerini ortadan kaldıran bu yapı, markanın müşterisiyle kurduğu şeffaf iletişimin temelini oluşturuyor.

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luna
luna
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