Küresel Güven, Yerel Hassasiyet: Burger King Etleri Helal mi?

Dışarıda yemek yerken aklımızda soru işaretleri olmaması, yemeğin lezzeti kadar önemlidir. Özellikle et ürünleri söz konusu olduğunda helal standartları Türkiye'deki pek çok tüketici için birincil öncelik taşıyor. Burger King'in tedarik zinciri bu noktada beklentileri karşılıyor çünkü marka, üretim sürecini Türkiye'deki ilgili standartlara entegre eden yetkin ve denetlenen tedarikçilerle çalışıyor.

Helal et sertifikaları buradan incelenebilir.