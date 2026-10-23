Game of Thrones'un Ser Alliser'ı İstanbul'da: Şerefiye Sarnıcı'nda Karşılaştığı Sürpriz Gözlerini Doldurdu!
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Game of Thrones'ta Gece Nöbetçileri'nin sert silah ustası Ser Alliser Thorne'u canlandıran Owen Teale, katıldığı film festivali vesilesiyle İstanbul'a geldi ve tarihi yarımadayı adım adım gezdi. Galli oyuncuyu Şerefiye Sarnıcı'nda bekleyen sürpriz ise hem kendisini hem de X'te hızla yayılan görüntüleri izleyen dizi hayranlarını duygulandırdı. Ekranda yıllarca soğuk ve acımasız bir komutanı oynayan Teale'in sarnıçtaki hâli, hayranlarının onu hiç görmediği kadar duygusal bir anı ortaya çıkardı.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Owen Teale, Game of Thrones'ta Jon Snow'un amansız rakibi Ser Alliser Thorne'u canlandırmıştı.
Owen Teale, Şerefiye Sarnıcı'nda geleneksel çalgılarla çalınan Game of Thrones müziğini duyunca gözleri doldu.
O anları buradan izleyebilirsiniz:
Owen Teale, sarnıcın ardından Kapalıçarşı, Cağaloğlu Hamamı ve Sultanahmet Meydanı'nı da gezdi.
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