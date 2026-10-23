Game of Thrones'un Ser Alliser'ı İstanbul'da: Şerefiye Sarnıcı'nda Karşılaştığı Sürpriz Gözlerini Doldurdu!

1961'de Galler'de doğan Owen Teale, 1980'lerden bu yana İngiliz televizyonu ve tiyatrosunun tanıdık yüzlerinden biri. Türk izleyicinin hafızasına ise HBO'nun efsane dizisi Game of Thrones'ta, Jon Snow'u Sur'a geldiği ilk günden itibaren küçümseyen Ser Alliser Thorne olarak kazındı ve dizinin en sevilmeyen ama en akılda kalan karakterlerinden birine hayat verdi. Thorne'un hikâyesi, 6. sezonda Jon Snow'a ihanetinin bedelini darağacında ödemesiyle sona ermiş ve izleyicinin uzun süre konuştuğu sahnelerden biri olmuştu. Teale, 1991 yapımı Robin Hood'daki Will Scarlet rolü ve Spooks gibi yapımlarla da tanınan bir isim. Oyuncunun bu kez İstanbul'a yolunu düşüren ise kariyerine yeni bir ödül eklediği bir film festivaliydi.