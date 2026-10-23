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Game of Thrones'un Ser Alliser'ı İstanbul'da: Şerefiye Sarnıcı'nda Karşılaştığı Sürpriz Gözlerini Doldurdu!

Game of Thrones'un Ser Alliser'ı İstanbul'da: Şerefiye Sarnıcı'nda Karşılaştığı Sürpriz Gözlerini Doldurdu!

İstanbul
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
23.10.2026 - 14:34 Son Güncelleme: 23.10.2026 - 14:36
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Game of Thrones'ta Gece Nöbetçileri'nin sert silah ustası Ser Alliser Thorne'u canlandıran Owen Teale, katıldığı film festivali vesilesiyle İstanbul'a geldi ve tarihi yarımadayı adım adım gezdi. Galli oyuncuyu Şerefiye Sarnıcı'nda bekleyen sürpriz ise hem kendisini hem de X'te hızla yayılan görüntüleri izleyen dizi hayranlarını duygulandırdı. Ekranda yıllarca soğuk ve acımasız bir komutanı oynayan Teale'in sarnıçtaki hâli, hayranlarının onu hiç görmediği kadar duygusal bir anı ortaya çıkardı.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Owen Teale, Game of Thrones'ta Jon Snow'un amansız rakibi Ser Alliser Thorne'u canlandırmıştı.

Owen Teale, Game of Thrones'ta Jon Snow'un amansız rakibi Ser Alliser Thorne'u canlandırmıştı.

1961'de Galler'de doğan Owen Teale, 1980'lerden bu yana İngiliz televizyonu ve tiyatrosunun tanıdık yüzlerinden biri. Türk izleyicinin hafızasına ise HBO'nun efsane dizisi Game of Thrones'ta, Jon Snow'u Sur'a geldiği ilk günden itibaren küçümseyen Ser Alliser Thorne olarak kazındı ve dizinin en sevilmeyen ama en akılda kalan karakterlerinden birine hayat verdi. Thorne'un hikâyesi, 6. sezonda Jon Snow'a ihanetinin bedelini darağacında ödemesiyle sona ermiş ve izleyicinin uzun süre konuştuğu sahnelerden biri olmuştu. Teale, 1991 yapımı Robin Hood'daki Will Scarlet rolü ve Spooks gibi yapımlarla da tanınan bir isim. Oyuncunun bu kez İstanbul'a yolunu düşüren ise kariyerine yeni bir ödül eklediği bir film festivaliydi.

Owen Teale, Şerefiye Sarnıcı'nda geleneksel çalgılarla çalınan Game of Thrones müziğini duyunca gözleri doldu.

Owen Teale, Şerefiye Sarnıcı'nda geleneksel çalgılarla çalınan Game of Thrones müziğini duyunca gözleri doldu.

Teale, 4. Uluslararası Dijital Film Festivali İstanbul (DFFI 2026) kapsamında Türkiye'ye geldi ve Asa Bailey'nin yönettiği 'Something Pointless' filmindeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı; film festivalden toplam sekiz ödülle ayrıldı. Ödülün ardından şehri keşfe çıkan oyuncunun ilk durağı Şerefiye Sarnıcı oldu ve yetkililerden yapının tarihine dair bilgi aldığı sırada onu hiç beklemediği bir karşılama bekliyordu. Kanun, ud ve ney gibi geleneksel çalgılarla yerini alan müzisyenler, Ramin Djawadi'nin bestelediği Game of Thrones tema müziğini çalmaya başlayınca Teale telefonunu çıkarıp o anı kaydetti, ardından duygularını gizleyemedi. 'Gözlerim doldu çünkü hayatımda duyduğum en güzel 'Game of Thrones' tema müziği yorumuydu' diyen oyuncu, 'Bu anıyı ömrümün sonuna kadar saklayacağım' sözleriyle sarnıçtaki dakikaların kendisi için ne ifade ettiğini anlattı.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

Owen Teale, sarnıcın ardından Kapalıçarşı, Cağaloğlu Hamamı ve Sultanahmet Meydanı'nı da gezdi.

Owen Teale, sarnıcın ardından Kapalıçarşı, Cağaloğlu Hamamı ve Sultanahmet Meydanı'nı da gezdi.

Müzisyenlerle hatıra fotoğrafı çektirerek sarnıçtan ayrılan Teale, rotasını tarihi yarımadanın kalbine çevirdi ve Kapalıçarşı'nın kalabalık koridorlarının ardından Cağaloğlu Hamamı ile Sultanahmet Meydanı'nda vakit geçirdi. Sarnıçta çalınan bazı enstrümanların adını bilmediğini ama performansın kendisi için büyük bir sürpriz olduğunu söyleyen oyuncu, Türk izleyicisiyle buluşmasından da derinden etkilendiğini, Türklerin açık yürekli olduğunu ve iyi hikâyenin değerini bildiklerini dile getirdi. Kariyerinde sık sık sert ve katmanlı karakterlere hayat veren Teale'i yakın dönemde de benzer bir rol bekliyor; oyuncu, yakında yayınlanacak Line of Duty'de karmaşık bir karakteri canlandıracak. Galler'in son prensi olarak anılan Owain Glyndŵr'ün hayatını beyazperdeye taşımak ise uzun süredir aklındaki projeler arasında.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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