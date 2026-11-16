İkinci Kez Isıtırken Dikkat Etmeniz Gereken 8 Yiyecek: Hangisi Gerçekten Riskli?
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Akşamdan kalan yemeği mikrodalgaya atıp iki dakikada sofraya koymak hepimizin kurtarıcısı! Ama bazı yiyeceklerde bu pratiklik pahalıya patlayabiliyor.
Yıllardır kulaktan kulağa dolaşan 'Bunu sakın ısıtma' listelerinin bir kısmı doğru, bir kısmı da düpedüz efsane. Asıl mesele çoğu zaman ısıtmak değil, yemeği nasıl soğutup nasıl sakladığımız.
Buyurun, hangi yiyeceğe gerçekten dikkat etmemiz gerektiğine beraber bakalım! 👇
1. Pirinç pilavı: Asıl tehlike ısıtmakta değil, tencerede unutmakta!
2. Tavuk: Bir kez ısıtmak serbest, defalarca ısıtmak riskli
3. Ispanak: Özellikle bebekler için ısıtılmış ıspanak önerilmiyor
4. Patates: Folyoda unutmak hiç masum değil
5. Mantar: Isıtmak değil, bekletmek dokunuyor
6. Yumurta: "Isıtınca zehirleniyor" bilgisi bir efsane
7. Balık: Kuralları en sıkı olanlardan biri
8. Anne sütü: Mikrodalgaya kesinlikle girmemeli
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