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İkinci Kez Isıtırken Dikkat Etmeniz Gereken 8 Yiyecek: Hangisi Gerçekten Riskli?

İkinci Kez Isıtırken Dikkat Etmeniz Gereken 8 Yiyecek: Hangisi Gerçekten Riskli?

Mira Hanım
Mira Hanım - Editör
16.11.2026 - 13:32
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Akşamdan kalan yemeği mikrodalgaya atıp iki dakikada sofraya koymak hepimizin kurtarıcısı! Ama bazı yiyeceklerde bu pratiklik pahalıya patlayabiliyor.

Yıllardır kulaktan kulağa dolaşan 'Bunu sakın ısıtma' listelerinin bir kısmı doğru, bir kısmı da düpedüz efsane. Asıl mesele çoğu zaman ısıtmak değil, yemeği nasıl soğutup nasıl sakladığımız.

Buyurun, hangi yiyeceğe gerçekten dikkat etmemiz gerektiğine beraber bakalım! 👇

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1. Pirinç pilavı: Asıl tehlike ısıtmakta değil, tencerede unutmakta!

1. Pirinç pilavı: Asıl tehlike ısıtmakta değil, tencerede unutmakta!

Pirinçte doğal olarak bulunabilen Bacillus cereus bakterisinin sporları pişirmeye dayanabiliyor. Pilav saatlerce oda sıcaklığında kalırsa bu sporlar çoğalıp ısıyla yok olmayan bir toksin üretebiliyor. Kusma ve ishalle geçen bir zehirlenme için bu kadarı yetiyor.

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi'nin (NHS) önerisi net: Pilavı pişirdikten sonra mümkün olduğunca çabuk soğutup buzdolabına koyun, bir günden fazla bekletmeyin ve yalnızca bir kez, buharı tütene kadar ısıtın.

2. Tavuk: Bir kez ısıtmak serbest, defalarca ısıtmak riskli

2. Tavuk: Bir kez ısıtmak serbest, defalarca ısıtmak riskli

Tavuğu tekrar ısıtmak sanıldığı gibi yasak değil. Sorun, pişmiş tavuğun oda sıcaklığında uzun süre bekletilmesi ve içi tam ısınmadan servis edilmesi. Çünkü tavuk, salmonella gibi bakteriler için oldukça elverişli bir ortam.

Kalan tavuğu iki saat içinde buzdolabına kaldırın, ısıtırken her yerinin buharı tütecek kadar ısındığından emin olun. Bir kez ısıttığınız tavuğu yeniden dolaba koyup bir daha ısıtmayın.

3. Ispanak: Özellikle bebekler için ısıtılmış ıspanak önerilmiyor

3. Ispanak: Özellikle bebekler için ısıtılmış ıspanak önerilmiyor

Ispanak, pazı, pancar ve kereviz gibi sebzeler doğal olarak nitrat bakımından zengin. Pişmiş ıspanak oda sıcaklığında uzun süre bekletilirse bu nitratın bir kısmı nitrite dönüşebiliyor. Nitrit de kanın oksijen taşıma kapasitesini düşürebiliyor.

Doğru saklanmış ıspanak yetişkinler için ciddi bir risk sayılmıyor. Bebekler ve küçük çocuklar ise çok daha hassas. Bu yüzden ıspanak yemeğini çabuk soğutup buzdolabında saklamak, bebeklere ise yeniden ısıtılmış ıspanak vermemek gerekiyor.

4. Patates: Folyoda unutmak hiç masum değil

4. Patates: Folyoda unutmak hiç masum değil

Patatesi tekrar ısıtmak kendi başına zararlı değil. Ama folyoya sarılı pişmiş patates oda sıcaklığında saatlerce kalırsa, havasız ortamı seven Clostridium botulinum bakterisi için uygun bir ortam oluşabiliyor. Nadir de olsa bu yüzden botulizm vakaları yaşanmış.

Çözüm basit: Patatesi folyodan çıkarın, ılınınca hemen buzdolabına koyun ve ısıtırken içinin de iyice ısındığından emin olun.

5. Mantar: Isıtmak değil, bekletmek dokunuyor

5. Mantar: Isıtmak değil, bekletmek dokunuyor

Mantar yemeğinin ertesi gün ısıtılınca mide bozduğu yıllardır anlatılır. Oysa mantar su ve protein bakımından zengin olduğu için çabuk bozuluyor. Mideyi bozan da çoğu zaman bekletilme şekli.

Mantar yemeğini oda sıcaklığında bırakmayıp hemen buzdolabına kaldırırsanız ertesi gün iyice ısıtıp yiyebilirsiniz. Isıtmadan önce kokusunu bir kontrol etmek de cabası!

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6. Yumurta: "Isıtınca zehirleniyor" bilgisi bir efsane

6. Yumurta: "Isıtınca zehirleniyor" bilgisi bir efsane

İnternette sıkça karşınıza çıkan 'İkinci kez ısıtılan yumurta toksin üretir' iddiasının bilimsel bir dayanağı yok. Yumurtada da asıl risk salmonella ve bu bakteri ısıdan hiç hoşlanmıyor.

Yani yumurtalı yemeği doğru saklayıp iyice ısıtırsanız sorun yok. Dikkat etmeniz gereken tek şey kıvam: Tekrar ısıtılan yumurta lastik gibi olabiliyor, o kadar! 😅

7. Balık: Kuralları en sıkı olanlardan biri

7. Balık: Kuralları en sıkı olanlardan biri

Balık ve deniz ürünleri çabuk bozulan besinlerin başında geliyor. Uskumru ve ton gibi bazı balıklarda, uygun saklanmadığında histamin birikebiliyor ve bu madde pişirmekle ya da ısıtmakla yok olmuyor.

Pişmiş balığı en geç iki saat içinde buzdolabına kaldırıp bir iki gün içinde tüketmek, ısıtırken de yalnızca bir kez ve iyice ısıtmak en güvenli yol. Lezzet konusunda tavizi baştan kabul ediyoruz tabii, ısıtılmış balık hiçbir zaman ilk günkü balık değil!

8. Anne sütü: Mikrodalgaya kesinlikle girmemeli

8. Anne sütü: Mikrodalgaya kesinlikle girmemeli

Sağılıp saklanan anne sütü elbette ısıtılabiliyor ama yöntem önemli. Mikrodalga sütü eşit ısıtmadığı için içinde bebeğin ağzını yakabilecek sıcak noktalar oluşabiliyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) önerisi, şişeyi ılık su dolu bir kapta ya da süt ısıtıcısında yavaşça ısıtmak.

Bebeğin içmeye başlayıp bitiremediği süt ise yeniden dolaba konup sonra tekrar ısıtılmamalı. CDC bu sütün en geç iki saat içinde tüketilmesini, sonra atılmasını öneriyor.

Siz akşamdan kalan yemekleri nasıl saklıyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

Not: Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır. Bebek beslenmesi ve gıda zehirlenmesi şüphesi gibi durumlarda bir sağlık uzmanına danışın.

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Mira Hanım
Mira Hanım
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