İkinci Kez Isıtırken Dikkat Etmeniz Gereken 8 Yiyecek: Hangisi Gerçekten Riskli?

Pirinçte doğal olarak bulunabilen Bacillus cereus bakterisinin sporları pişirmeye dayanabiliyor. Pilav saatlerce oda sıcaklığında kalırsa bu sporlar çoğalıp ısıyla yok olmayan bir toksin üretebiliyor. Kusma ve ishalle geçen bir zehirlenme için bu kadarı yetiyor.

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi'nin (NHS) önerisi net: Pilavı pişirdikten sonra mümkün olduğunca çabuk soğutup buzdolabına koyun, bir günden fazla bekletmeyin ve yalnızca bir kez, buharı tütene kadar ısıtın.