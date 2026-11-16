İptal İçin İmza Toplanmıştı: Netflix'in Katolik Okulu Korku Dizisi The Body Sosyal Medyada Gündem Oldu!
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Netflix'in 11 Kasım'da sekiz bölümüyle birlikte yayınladığı korku dizisi The Body, yayınlanmasına karşı başlatılan iptal kampanyasına rağmen izleyicinin ilgisini çekmeyi başardı. Quinn Shephard'ın yarattığı dizi, yayından yalnızca iki gün sonra FlixPatrol'un takip ettiği küresel Netflix listesinde 2. sıraya yerleşirken sosyal medyada da konuşulmaya devam ediyor. Katolik bir kız okulunda geçen hikâyenin konusu, oyuncu kadrosu ve dizinin çevresinde büyüyen tartışma haberimizde.
Kaynak: What's on Netflix
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
The Body dizisinin konusu, 2004'te bir Katolik kız okulunda başlayan kitlesel histeriye dayanıyor.
Dizinin iptali için açılan kampanya 84 bin imzaya ulaşırken The Body 83 ülkede ilk 10'a girdi.
The Body oyuncuları arasında Kristina Bogic, Geena Meszaros, Sofia Wylie ve Nnamdi Asomugha yer alıyor.
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