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İptal İçin İmza Toplanmıştı: Netflix'in Katolik Okulu Korku Dizisi The Body Sosyal Medyada Gündem Oldu!

İptal İçin İmza Toplanmıştı: Netflix'in Katolik Okulu Korku Dizisi The Body Sosyal Medyada Gündem Oldu!

Netflix The Body
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
16.11.2026 - 13:48
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Netflix'in 11 Kasım'da sekiz bölümüyle birlikte yayınladığı korku dizisi The Body, yayınlanmasına karşı başlatılan iptal kampanyasına rağmen izleyicinin ilgisini çekmeyi başardı. Quinn Shephard'ın yarattığı dizi, yayından yalnızca iki gün sonra FlixPatrol'un takip ettiği küresel Netflix listesinde 2. sıraya yerleşirken sosyal medyada da konuşulmaya devam ediyor. Katolik bir kız okulunda geçen hikâyenin konusu, oyuncu kadrosu ve dizinin çevresinde büyüyen tartışma haberimizde.

Kaynak: What's on Netflix

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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The Body dizisinin konusu, 2004'te bir Katolik kız okulunda başlayan kitlesel histeriye dayanıyor.

The Body dizisinin konusu, 2004'te bir Katolik kız okulunda başlayan kitlesel histeriye dayanıyor.

Dizi, 2004 yılının Cadılar Bayramı gecesinde bir Katolik kız okulunda düzenlenen dans takımı kabul töreniyle açılıyor. Törenin ardından Grace adlı genç kız komaya girerken, okuldaki diğer kızlar kehanet niteliği taşıyan görüler görmeye başlıyor ve bu görüler kısa sürede okulun, ardından da kasabanın genelinde kitlesel bir histeriye dönüşüyor. Sekiz bölümden oluşan The Body, ergenlik dramı ile doğaüstü korkuyu aynı hikâyede buluşturuyor ve Netflix'in tanımıyla Katolik korku öğelerini gerilimle harmanlıyor. Shephard'ın açıklamalarına göre dizi, yaratıcısının kendi gençlik yıllarındaki kabuslardan ve 90'lar ile 2000'lerin başına duyduğu sevgiden ilham alıyor. Hikâyenin dinî temalarla bu kadar iç içe olması ise dizinin yayından önce başlayan tartışmanın da odağında yer alıyor.

Dizinin iptali için açılan kampanya 84 bin imzaya ulaşırken The Body 83 ülkede ilk 10'a girdi.

Dizinin iptali için açılan kampanya 84 bin imzaya ulaşırken The Body 83 ülkede ilk 10'a girdi.

Diziyi gündeme taşıyan başlıca gelişme, CitizenGo üzerinden başlatılan imza kampanyası oldu. Kampanya The Body'yi 'blasfemik' ve 'anti-Kristiyan' olarak nitelendirirken Netflix'in içerik sorumlusu Peter Rice'tan diziyi yayından kaldırmasını istiyor. 100 bin imza hedefiyle yola çıkan dilekçe 13 Kasım itibarıyla 84 bin imzaya ulaşmış durumda ve Netflix'ten konuya ilişkin yanıt alınamadığı belirtiliyor. Tartışma dizinin önünü kesmek yerine ona dikkat çekmiş görünüyor, çünkü FlixPatrol verilerine göre The Body 12 Kasım'da 63, 13 Kasım'da ise 83 ülkede Top 10'a girdi ve küresel listede 2. sıraya kadar yükseldi. Rotten Tomatoes'ta %100 ile açılan dizinin eleştirmen puanı sonradan %83-86 aralığına gerilerken izleyici puanı %98 olarak görünüyor. Shephard ise dinî temalar için 'aynı madalyonun iki yüzü' ifadesini kullanıp dizinin inanç sistemlerini hem eleştirdiğini hem de inancın güzelliğini gösterdiğini söylüyor.

The Body oyuncuları arasında Kristina Bogic, Geena Meszaros, Sofia Wylie ve Nnamdi Asomugha yer alıyor.

The Body oyuncuları arasında Kristina Bogic, Geena Meszaros, Sofia Wylie ve Nnamdi Asomugha yer alıyor.

Hikâyenin merkezinde dans takımının kaptanı Anya Butler var ve bu rolü Kristina Bogic canlandırıyor. Okula sonradan gelen Lisbeth Anderson'a Geena Meszaros, Anya'nın en yakın arkadaşı Elise Zakaria'ya Sara Boustany, komaya giren Grace Franklin'e ise Sofia Wylie hayat veriyor. Kadroda ayrıca Shirley Chen, Jackson Kelly, Louisa Krause ve Peder Franklin rolündeki Nnamdi Asomugha bulunuyor. Realite televizyonundan tanınan Gabby Windey de dizide dans takımının antrenörü Coach Miller'ı oynuyor ve bu rolle ilk kez senaryolu bir yapımda yer alıyor. Yapımcılar arasında Riley Keough, Gina Gammell, Peter Chernin ve Amy Israel bulunurken Gammell ile Shephard aynı zamanda dizinin showrunner'ları. Netflix henüz ikinci sezon kararı vermedi, ancak Gammell finalin, şansları olursa bir sonraki sezonda gitmek istedikleri yere zemin hazırladığını söylüyor.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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