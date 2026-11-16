İptal İçin İmza Toplanmıştı: Netflix'in Katolik Okulu Korku Dizisi The Body Sosyal Medyada Gündem Oldu!

Diziyi gündeme taşıyan başlıca gelişme, CitizenGo üzerinden başlatılan imza kampanyası oldu. Kampanya The Body'yi 'blasfemik' ve 'anti-Kristiyan' olarak nitelendirirken Netflix'in içerik sorumlusu Peter Rice'tan diziyi yayından kaldırmasını istiyor. 100 bin imza hedefiyle yola çıkan dilekçe 13 Kasım itibarıyla 84 bin imzaya ulaşmış durumda ve Netflix'ten konuya ilişkin yanıt alınamadığı belirtiliyor. Tartışma dizinin önünü kesmek yerine ona dikkat çekmiş görünüyor, çünkü FlixPatrol verilerine göre The Body 12 Kasım'da 63, 13 Kasım'da ise 83 ülkede Top 10'a girdi ve küresel listede 2. sıraya kadar yükseldi. Rotten Tomatoes'ta %100 ile açılan dizinin eleştirmen puanı sonradan %83-86 aralığına gerilerken izleyici puanı %98 olarak görünüyor. Shephard ise dinî temalar için 'aynı madalyonun iki yüzü' ifadesini kullanıp dizinin inanç sistemlerini hem eleştirdiğini hem de inancın güzelliğini gösterdiğini söylüyor.