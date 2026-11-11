Daniel Radcliffe’in Yeni Harry Potter Dizisi Hakkındaki Sözleri Gündem Oldu!

J.K. Rowling'in kitaplarından uyarlanan serinin ilk filmi Felsefe Taşı 2001'de vizyona girdiğinde henüz çocuk yaştaydı ve o günden 2011'deki son filme kadar gözlüklü büyücünün yüzü olarak anıldı. Seriyi bitirdikten sonra Swiss Army Man gibi bağımsız yapımlarda, Weird: The Al Yankovic Story'de ve sahne oyunlarında kendine farklı bir yol çizen Radcliffe, 2022'de HBO Max'in hazırladığı 20. yıl özel programı Return to Hogwarts için de eski partnerleri Emma Watson ve Rupert Grint'le yeniden bir araya gelmişti.

Harry Potter dünyasıyla bu kadar iç içe geçmiş bir geçmişe sahip olan oyuncunun yeni diziye mesafeli duran açıklaması da bu birikimden geliyor.