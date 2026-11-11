Daniel Radcliffe’in Yeni Harry Potter Dizisi Hakkındaki Sözleri Gündem Oldu!
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Harry Potter serisinin yüzü olan Daniel Radcliffe, HBO'nun 25 Aralık'ta başlayacak yeni Harry Potter dizisini izleyip izlemeyeceği sorusuna kesin bir söz vermeden yanıt verdi. New York'ta katıldığı bir galada Associated Press'e konuşan oyuncu, dizinin uzunluğundan televizyon alışkanlıklarına uzanan açıklamalarıyla gündeme geldi. Radcliffe'in sözlerinin yanı sıra genç Harry'ye tavsiye vermeyi neden istemediği de merak edilenler arasında.
Kaynak: AV Club
Daniel Radcliffe, 2001 ile 2011 arasında çekilen sekiz Harry Potter filminin tamamında başrolü üstlenmişti.
Radcliffe, Steps galasında yeni Harry Potter dizisini izleyip izlemeyeceğinden emin olmadığını açıkladı.
Radcliffe, yeni Harry'yi canlandıracak 12 yaşındaki Dominic McLaughlin'e tavsiye vermek istemediğini de söyledi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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