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Daniel Radcliffe’in Yeni Harry Potter Dizisi Hakkındaki Sözleri Gündem Oldu!

Daniel Radcliffe’in Yeni Harry Potter Dizisi Hakkındaki Sözleri Gündem Oldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
11.11.2026 - 19:31 Son Güncelleme: 11.11.2026 - 19:35
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Harry Potter serisinin yüzü olan Daniel Radcliffe, HBO'nun 25 Aralık'ta başlayacak yeni Harry Potter dizisini izleyip izlemeyeceği sorusuna kesin bir söz vermeden yanıt verdi. New York'ta katıldığı bir galada Associated Press'e konuşan oyuncu, dizinin uzunluğundan televizyon alışkanlıklarına uzanan açıklamalarıyla gündeme geldi. Radcliffe'in sözlerinin yanı sıra genç Harry'ye tavsiye vermeyi neden istemediği de merak edilenler arasında.

Kaynak: AV Club

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Daniel Radcliffe, 2001 ile 2011 arasında çekilen sekiz Harry Potter filminin tamamında başrolü üstlenmişti.

Daniel Radcliffe, 2001 ile 2011 arasında çekilen sekiz Harry Potter filminin tamamında başrolü üstlenmişti.

J.K. Rowling'in kitaplarından uyarlanan serinin ilk filmi Felsefe Taşı 2001'de vizyona girdiğinde henüz çocuk yaştaydı ve o günden 2011'deki son filme kadar gözlüklü büyücünün yüzü olarak anıldı. Seriyi bitirdikten sonra Swiss Army Man gibi bağımsız yapımlarda, Weird: The Al Yankovic Story'de ve sahne oyunlarında kendine farklı bir yol çizen Radcliffe, 2022'de HBO Max'in hazırladığı 20. yıl özel programı Return to Hogwarts için de eski partnerleri Emma Watson ve Rupert Grint'le yeniden bir araya gelmişti.

Harry Potter dünyasıyla bu kadar iç içe geçmiş bir geçmişe sahip olan oyuncunun yeni diziye mesafeli duran açıklaması da bu birikimden geliyor.

Radcliffe, Steps galasında yeni Harry Potter dizisini izleyip izlemeyeceğinden emin olmadığını açıkladı.

Radcliffe, Steps galasında yeni Harry Potter dizisini izleyip izlemeyeceğinden emin olmadığını açıkladı.

Pazar günü New York'ta düzenlenen Steps filminin galasında Associated Press'e konuşan Radcliffe, HBO'nun yeni Harry Potter dizisini izleyip izlemeyeceği sorulduğunda 'Dürüst olmak gerekirse izler miyim bilmiyorum' dedi ve gerekçesini serideki geçmişine bağladı: 'Zaten yeterince Harry Potter'da yer aldım.' Oyuncu, televizyon izleme alışkanlığının da sınırlı olduğunu belirterek Breaking Bad gibi klasikleri bile izlemediğini söyledi ve '8 saat herhangi bir şeyi izlemek için çok uzun' diye ekledi.

Bu sözler, dizinin ilk sezonuna ait bölüm sürelerinin sızdığı listenin konuşulduğu günlere denk geldi. Sürelerin resmî açıklamayla çeliştiği o liste, Onedio'da ayrı bir haberle ele alınmıştı.

Radcliffe, yeni Harry'yi canlandıracak 12 yaşındaki Dominic McLaughlin'e tavsiye vermek istemediğini de söyledi.

Radcliffe, yeni Harry'yi canlandıracak 12 yaşındaki Dominic McLaughlin'e tavsiye vermek istemediğini de söyledi.

Dizide Harry Potter'ı canlandıracak Dominic McLaughlin'e tavsiye verip vermeyeceği de sorulan Radcliffe, bu konuda geri durmayı tercih ettiğini belirtti. AV Club ve PinkNews'in aktardığına göre oyuncu, 'Onda var, benden tavsiyeye ihtiyacı yok' dedi ve röportajlarda bu zavallı çocuğa musallat olmak istemediğini ekledi.

Dizinin ilk sezonu 25 Aralık'ta HBO Max'te başlayacak; Hermione'yi Arabella Stanton, Ron'u Alastair Stout, Dumbledore'u John Lithgow, Snape'i Paapa Essiedu, Hagrid'i Nick Frost canlandırıyor. İkinci sezon da şimdiden onaylandı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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