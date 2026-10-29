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Geri Sayım Başladı: HBO Max'in Harry Potter Dizisinden İlk Afiş Geldi, Gözlükteki Detay Dikkat Çekti!

Geri Sayım Başladı: HBO Max'in Harry Potter Dizisinden İlk Afiş Geldi, Gözlükteki Detay Dikkat Çekti!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
29.10.2026 - 17:27 Son Güncelleme: 29.10.2026 - 17:28
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HBO'nun J.K. Rowling'in kitaplarından yeniden uyarladığı Harry Potter dizisi için geri sayım iyice hızlandı. Dizinin ilk afişi bugün yayınlandı ve yeni Harry Dominic McLaughlin'in yakın plan karesindeki küçük bir ayrıntı, hayranların gözünden bir an bile kaçmadı. Merakla beklenen yapımın HBO Max'te izlenebileceği güne ise iki aydan kısa bir süre kaldı.

Kaynak: Film Updates

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Harry Potter dizisi, Dominic McLaughlin'li yeni kadrosuyla 2023'ten bu yana heyecanla bekleniyor.

Harry Potter dizisi, Dominic McLaughlin'li yeni kadrosuyla 2023'ten bu yana heyecanla bekleniyor.

Harry Potter dizisi fikri ilk kez Nisan 2023'te, HBO'nun yedi kitabın tamamını on yıla yayılan bir projeyle yeniden anlatacağını duyurmasıyla gündeme gelmişti. Hayranların asıl merak ettiği soru ise Harry, Hermione ve Ron'u kimlerin canlandıracağıydı ve binlerce çocuğun katıldığı açık seçmelerin ardından Mayıs 2025'te Dominic McLaughlin, Arabella Stanton ve Alastair Stout'un isimleri açıklandı.

Çekimler Temmuz 2025'te Londra yakınlarındaki Warner Bros. Leavesden stüdyolarında başladı. Başlangıçta 2027 için planlanan yayın tarihi, Mart 2026'da paylaşılan ilk fragmanla birlikte 25 Aralık 2026'ya çekildi ve fragman sosyal medyayı kısa sürede salladı. Yeni Harry'nin şimdiye kadarki en yakın plan karesi ise bugün yayınlanan ilk afişte karşımıza çıktı.

Harry Potter dizisinin ilk afişinde Harry'nin gözlüğüne yansıyan Hogwarts ve yara izi dikkat çekiyor.

Harry Potter dizisinin ilk afişinde Harry'nin gözlüğüne yansıyan Hogwarts ve yara izi dikkat çekiyor.

Afiş, Dominic McLaughlin'in yüzüne neredeyse tamamen odaklanan sade ama tüyleri diken diken eden bir tasarımla hazırlanmış. Harry'nin yuvarlak gözlüğünün camında Hogwarts Şatosu'nun silueti belirirken, alnındaki şimşek biçimli yara izi de karenin üst köşesinde açıkça görülüyor.

Camın üzerine yerleştirilen 'The Boy Who Lived' yani 'Yaşayan Çocuk' ifadesi, serinin ilk kitabının açılış bölümüne doğrudan bir selam niteliğinde. Eylül ayında satışa çıkan ilk resmi dizi ürünlerinde de kullanılan bu söz, böylece ilk sezonun sloganı olarak öne çıkıyor. Afişin alt kısmındaki HBO Max logosunun hemen yanında ise hayranların takvimine çoktan işlediği o tarih duruyor.

Harry Potter dizisi 25 Aralık'ta HBO Max'te başlıyor, sekiz bölümlük ilk sezonun kadrosu da hazır.

Harry Potter dizisi 25 Aralık'ta HBO Max'te başlıyor, sekiz bölümlük ilk sezonun kadrosu da hazır.

Afişte yer alan tarihe göre Harry Potter dizisi 25 Aralık 2026'da yayın hayatına başlayacak. Türkiye'deki izleyiciler de diziyi HBO Max üzerinden takip edebilecek; platformun Türkiye sayfasında Harry Potter ve Felsefe Taşı, Aralık 2026 için listeleniyor. Serinin ilk kitabını ekrana taşıyacak sezon sekiz bölümden oluşuyor, showrunner koltuğunda Francesca Gardiner otururken bölümlerin bir kısmını Succession'ın yönetmenlerinden Mark Mylod yönetti.

Genç üçlüye John Lithgow Dumbledore, Paapa Essiedu Snape, Nick Frost Hagrid ve Janet McTeer de McGonagall olarak eşlik ediyor. Kitaplara daha sadık bir anlatım hedefleyen dizide filmlerde yer bulamayan olayların da ekrana gelmesi bekleniyor. HBO, ilk sezon daha yayınlanmadan ikinci sezonu da onaylamıştı ve Sırlar Odası'nı anlatması beklenen yeni sezonun çekimlerinin bu sonbaharda başlaması planlanıyordu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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