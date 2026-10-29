Geri Sayım Başladı: HBO Max'in Harry Potter Dizisinden İlk Afiş Geldi, Gözlükteki Detay Dikkat Çekti!
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HBO'nun J.K. Rowling'in kitaplarından yeniden uyarladığı Harry Potter dizisi için geri sayım iyice hızlandı. Dizinin ilk afişi bugün yayınlandı ve yeni Harry Dominic McLaughlin'in yakın plan karesindeki küçük bir ayrıntı, hayranların gözünden bir an bile kaçmadı. Merakla beklenen yapımın HBO Max'te izlenebileceği güne ise iki aydan kısa bir süre kaldı.
Kaynak: Film Updates
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Harry Potter dizisi, Dominic McLaughlin'li yeni kadrosuyla 2023'ten bu yana heyecanla bekleniyor.
Harry Potter dizisinin ilk afişinde Harry'nin gözlüğüne yansıyan Hogwarts ve yara izi dikkat çekiyor.
Harry Potter dizisi 25 Aralık'ta HBO Max'te başlıyor, sekiz bölümlük ilk sezonun kadrosu da hazır.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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