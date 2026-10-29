Geri Sayım Başladı: HBO Max'in Harry Potter Dizisinden İlk Afiş Geldi, Gözlükteki Detay Dikkat Çekti!

Harry Potter dizisi fikri ilk kez Nisan 2023'te, HBO'nun yedi kitabın tamamını on yıla yayılan bir projeyle yeniden anlatacağını duyurmasıyla gündeme gelmişti. Hayranların asıl merak ettiği soru ise Harry, Hermione ve Ron'u kimlerin canlandıracağıydı ve binlerce çocuğun katıldığı açık seçmelerin ardından Mayıs 2025'te Dominic McLaughlin, Arabella Stanton ve Alastair Stout'un isimleri açıklandı.

Çekimler Temmuz 2025'te Londra yakınlarındaki Warner Bros. Leavesden stüdyolarında başladı. Başlangıçta 2027 için planlanan yayın tarihi, Mart 2026'da paylaşılan ilk fragmanla birlikte 25 Aralık 2026'ya çekildi ve fragman sosyal medyayı kısa sürede salladı. Yeni Harry'nin şimdiye kadarki en yakın plan karesi ise bugün yayınlanan ilk afişte karşımıza çıktı.