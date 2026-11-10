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Sızan Liste Resmi Açıklamayla Çelişti: HBO Max'in Harry Potter Dizisinin Bölüm Süreleri Gündem Oldu!

Sızan Liste Resmi Açıklamayla Çelişti: HBO Max'in Harry Potter Dizisinin Bölüm Süreleri Gündem Oldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
10.11.2026 - 14:08 Son Güncelleme: 10.11.2026 - 14:09
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HBO Max'in merakla beklenen Harry Potter dizisi, 25 Aralık'taki prömiyere haftalar kala bu kez bölüm süreleriyle sosyal medyanın gündeminde. 'Sızdırıldı' notuyla yayılan bir liste hayranları heyecanlandırırken aynı gün bambaşka rakamlar veren paylaşımlar da peş peşe geldi ve kafalar iyice karıştı. Dizinin yaratıcı ekibinin daha önce yaptığı açıklamalar ise sızan listeyle pek de örtüşmüyor.

Kaynak: The Cinesthetic

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Harry Potter dizisi, Felsefe Taşı'nı sekiz bölümde anlatarak 25 Aralık'ta HBO Max'te başlıyor.

Harry Potter dizisi, Felsefe Taşı'nı sekiz bölümde anlatarak 25 Aralık'ta HBO Max'te başlıyor.

J.K. Rowling'in romanlarını kitap kitap ekrana taşıyacak dizi, yıllardır konuşulan Harry Potter uyarlamalarının en iddialısı olarak görülüyor. İlk sezon Harry Potter ve Felsefe Taşı'nı konu alıyor ve sekiz bölümden oluşuyor; yapım 25 Aralık 2026'da ABD'de HBO'da, dünyanın geri kalanında ise HBO Max'te yayına girecek.

Harry rolünü Dominic McLaughlin, Hermione'yi Arabella Stanton, Ron'u ise Alastair Stout üstlenirken Dumbledore'da John Lithgow, Snape'te Paapa Essiedu, Hagrid'de Nick Frost, McGonagall'da Janet McTeer yer alıyor. Türkiye'deki hayranlar da diziyi HBO Max üzerinden takip edebilecek.

İlk afişin ardından gelen her yeni detay merakı biraz daha artırırken son günlerde en çok konuşulan konu, bölümlerin ne kadar süreceği oldu.

Sızdırıldığı iddia edilen listeye göre Harry Potter dizisinin bölümleri 37 ile 62 dakika arasında sürüyor.

Sızdırıldığı iddia edilen listeye göre Harry Potter dizisinin bölümleri 37 ile 62 dakika arasında sürüyor.

Bölüm süreleri tartışmasını alevlendiren paylaşım, film ve dizi haberleri paylaşan The Cinesthetic hesabından geldi. Hesabın 'sızdırıldığı iddia edilen' notuyla paylaştığı listeye göre ilk bölüm 58, ikinci bölüm 39, üçüncü bölüm 44, dördüncü bölüm 41, beşinci bölüm 46, altıncı bölüm 37, yedinci bölüm 42 dakika sürecek, sezon finali ise 1 saat 2 dakikayla en uzun bölüm olacak.

Bu rakamlar toplandığında sezonun tamamı yaklaşık 6 saat 9 dakikaya denk geliyor ve 2 saat 32 dakikalık ilk Harry Potter filmini üç buçuk saatten fazla geride bırakıyor. Aynı gün Scoop Crave hesabı ise 'HBO doğruladı' diyerek ilk bölümün 1 saat 40 dakika, ikinci bölümün 1 saat 5 dakika olacağını yazdı; birkaç hafta önce de prömiyer bölümünün 2 saat 5 dakika süreceği konuşuluyordu.

Üç ayrı paylaşımdan üç ayrı tablo çıkınca hayranlar hangi rakama inanacağını şaşırdı, üstelik bu iddiaların hiçbiri HBO'nun resmi kanallarında yer almıyor.

Yapımcıların dile getirdiği 8 saatlik süre, sızan listedeki rakamlarla yaklaşık iki saat farkla çelişiyor.

Yapımcıların dile getirdiği 8 saatlik süre, sızan listedeki rakamlarla yaklaşık iki saat farkla çelişiyor.

Sızan listeye temkinli yaklaşmak için güçlü bir neden var, çünkü dizinin yaratıcı ekibi sezonun uzunluğunu daha önce açıkça dile getirmişti. Showrunner Francesca Gardiner ve yönetmen Mark Mylod, Harry Potter'ın resmi sitesindeki açıklamada ilk kitabı anlatmak için ellerinde 8 saat olduğunu söylemişti; Dumbledore'u canlandıran John Lithgow da haziranda CBS Mornings'e verdiği röportajda sekiz bölüm ve sekiz saatlik bir sezondan bahsetti.

Lucius Malfoy rolündeki Johnny Flynn ise ekim ayındaki röportajlarında dizinin 10 saate yaklaşabileceğini ima ederek beklentiyi daha da yükseltmişti. Bu açıklamalar bölüm başına ortalama bir saatlik, hatta daha uzun bir yapıya işaret ediyor ve 6 saatin biraz üzerinde kalan listeyle örtüşmüyor.

HBO bölüm sürelerine dair henüz resmi bir açıklama yapmadı, kesin rakamların dizi 25 Aralık'ta HBO Max'e eklendiğinde netleşmesi bekleniyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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