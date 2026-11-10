Sızan Liste Resmi Açıklamayla Çelişti: HBO Max'in Harry Potter Dizisinin Bölüm Süreleri Gündem Oldu!

J.K. Rowling'in romanlarını kitap kitap ekrana taşıyacak dizi, yıllardır konuşulan Harry Potter uyarlamalarının en iddialısı olarak görülüyor. İlk sezon Harry Potter ve Felsefe Taşı'nı konu alıyor ve sekiz bölümden oluşuyor; yapım 25 Aralık 2026'da ABD'de HBO'da, dünyanın geri kalanında ise HBO Max'te yayına girecek.

Harry rolünü Dominic McLaughlin, Hermione'yi Arabella Stanton, Ron'u ise Alastair Stout üstlenirken Dumbledore'da John Lithgow, Snape'te Paapa Essiedu, Hagrid'de Nick Frost, McGonagall'da Janet McTeer yer alıyor. Türkiye'deki hayranlar da diziyi HBO Max üzerinden takip edebilecek.

İlk afişin ardından gelen her yeni detay merakı biraz daha artırırken son günlerde en çok konuşulan konu, bölümlerin ne kadar süreceği oldu.