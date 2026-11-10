Sızan Liste Resmi Açıklamayla Çelişti: HBO Max'in Harry Potter Dizisinin Bölüm Süreleri Gündem Oldu!
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HBO Max'in merakla beklenen Harry Potter dizisi, 25 Aralık'taki prömiyere haftalar kala bu kez bölüm süreleriyle sosyal medyanın gündeminde. 'Sızdırıldı' notuyla yayılan bir liste hayranları heyecanlandırırken aynı gün bambaşka rakamlar veren paylaşımlar da peş peşe geldi ve kafalar iyice karıştı. Dizinin yaratıcı ekibinin daha önce yaptığı açıklamalar ise sızan listeyle pek de örtüşmüyor.
Kaynak: The Cinesthetic
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Harry Potter dizisi, Felsefe Taşı'nı sekiz bölümde anlatarak 25 Aralık'ta HBO Max'te başlıyor.
Sızdırıldığı iddia edilen listeye göre Harry Potter dizisinin bölümleri 37 ile 62 dakika arasında sürüyor.
Yapımcıların dile getirdiği 8 saatlik süre, sızan listedeki rakamlarla yaklaşık iki saat farkla çelişiyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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