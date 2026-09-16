Jon Snow'dan Sansa Stark'a Game Of Thrones Karakterleri Anadolu Köylüsü Oldu: Sosyal Medya Kahkahayı Bastı!
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Game of Thrones'un efsanevi karakterleri bu kez Demir Taht'ta değil, bir Anadolu köyünün mütevazı bir evinde karşımıza çıktı. Yapay zeka destekli görselleriyle tanınan bir sosyal medya fenomeni, diziyi anımsatan bir kare paylaşınca gündem oluşturdu. Paylaşım kısa sürede yüz binlerce beğeni topladı, yorumlarda ise kahkaha atan takipçiler birbirine düştü.
Kaynak: Instagram / metomkp
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Game of Thrones, 2011 ile 2019 yılları arasında sekiz sezon boyunca ekrana geldi.
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Game of Thrones bu kez içerik üreticisi Metin Düzdağ'ın paylaştığı görsellerle yeniden gündeme geldi.
Ser Davos Seaworth, bir Anadolu tarlasında karpuz toplarken görüntülendi.
Sansa Stark, bir Anadolu evinde hamur yoğururken görüntülendi.
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