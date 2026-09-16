Jon Snow'dan Sansa Stark'a Game Of Thrones Karakterleri Anadolu Köylüsü Oldu: Sosyal Medya Kahkahayı Bastı!

Game of Thrones, final sezonunun üzerinden yıllar geçmesine rağmen sosyal medyada sık sık gündeme geliyor.

Bu kez diziyi yeniden konuşulur hale getiren şey bir devam filmi ya da spin-off haberi değil, içerik üreticisi Metin Düzdağ'ın paylaştığı yapay zeka destekli görseller oldu.

metomkp kullanıcı adıyla tanınan Düzdağ, dizinin karakterlerini bir Anadolu köyüne taşıyan fotoğraflarını 'Demir Taht Köyü Sakinleri' başlığıyla paylaştı; karede Ned Stark, Catelyn Stark, Sansa Stark, Jon Snow ve Arya Stark bir Anadolu evinin salonunda çay içerken görüntülendi.

Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak viral oldu.