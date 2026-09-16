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Jon Snow'dan Sansa Stark'a Game Of Thrones Karakterleri Anadolu Köylüsü Oldu: Sosyal Medya Kahkahayı Bastı!

Jon Snow'dan Sansa Stark'a Game Of Thrones Karakterleri Anadolu Köylüsü Oldu: Sosyal Medya Kahkahayı Bastı!

Game of Thrones Yapay Zeka Sosyal Medya Fenomeni
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
16.09.2026 - 08:31
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Game of Thrones'un efsanevi karakterleri bu kez Demir Taht'ta değil, bir Anadolu köyünün mütevazı bir evinde karşımıza çıktı. Yapay zeka destekli görselleriyle tanınan bir sosyal medya fenomeni, diziyi anımsatan bir kare paylaşınca gündem oluşturdu. Paylaşım kısa sürede yüz binlerce beğeni topladı, yorumlarda ise kahkaha atan takipçiler birbirine düştü.

Kaynak: Instagram / metomkp

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Game of Thrones, 2011 ile 2019 yılları arasında sekiz sezon boyunca ekrana geldi.

Game of Thrones, 2011 ile 2019 yılları arasında sekiz sezon boyunca ekrana geldi.

Game of Thrones, George R.R. Martin'in 'Buz ve Ateşin Şarkısı' romanlarından uyarlanarak 2011-2019 yılları arasında HBO ekranlarında yayınlandı.

Sekiz sezon boyunca ekrana gelen dizi, Demir Taht için verilen taht kavgasını, ejderhaları ve Duvar'ın ötesindeki tehlikeleri konu edindi.

Ned Stark, Jon Snow, Daenerys Targaryen, Tyrion Lannister ve Cersei Lannister gibi karakterler dizinin en akılda kalıcı isimleri arasına girdi.

Tartışmalı bulunan finaline rağmen Game of Thrones, televizyon tarihinin en çok konuşulan yapımlarından biri olmayı sürdürüyor.

Game of Thrones bu kez içerik üreticisi Metin Düzdağ'ın paylaştığı görsellerle yeniden gündeme geldi.

Game of Thrones bu kez içerik üreticisi Metin Düzdağ'ın paylaştığı görsellerle yeniden gündeme geldi.

Game of Thrones, final sezonunun üzerinden yıllar geçmesine rağmen sosyal medyada sık sık gündeme geliyor.

Bu kez diziyi yeniden konuşulur hale getiren şey bir devam filmi ya da spin-off haberi değil, içerik üreticisi Metin Düzdağ'ın paylaştığı yapay zeka destekli görseller oldu.

metomkp kullanıcı adıyla tanınan Düzdağ, dizinin karakterlerini bir Anadolu köyüne taşıyan fotoğraflarını 'Demir Taht Köyü Sakinleri' başlığıyla paylaştı; karede Ned Stark, Catelyn Stark, Sansa Stark, Jon Snow ve Arya Stark bir Anadolu evinin salonunda çay içerken görüntülendi.

Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak viral oldu.

Ser Davos Seaworth, bir Anadolu tarlasında karpuz toplarken görüntülendi.

Ser Davos Seaworth, bir Anadolu tarlasında karpuz toplarken görüntülendi.

Sansa Stark, bir Anadolu evinde hamur yoğururken görüntülendi.

Sansa Stark, bir Anadolu evinde hamur yoğururken görüntülendi.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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