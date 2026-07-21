Doğduğun Aya Göre Game of Thrones Evreninde Hangi Ejderhasın?
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Her ejderhanın kendine özgü bir karakteri vardır. Kimisi gökyüzünün en korkusuzu, kimisi sahibine sonsuz sadakatiyle bilinir, kimisi ise öngörülemez gücüyle herkesi kendine hayran bırakır. Peki doğduğun ay, seni Game of Thrones evrenindeki hangi efsanevi ejderhayla eşleştiriyor?
Doğum ayını seç ve karakterine en çok benzeyen ejderhayı keşfet!
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Doğduğun Aya Göre Game of Thrones Evreninde Hangi Ejderhasın?
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