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İlk Bölümün Üzerinden 15 Yıl Geçti: Game of Thrones Oyuncularının Son Hali Görenleri Yaşlı Hissettirdi!

İlk Bölümün Üzerinden 15 Yıl Geçti: Game of Thrones Oyuncularının Son Hali Görenleri Yaşlı Hissettirdi!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
08.10.2026 - 08:43 Son Güncelleme: 08.10.2026 - 08:49
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HBO'nun milyonları ekran başına kilitleyen dizisi Game of Thrones'un ilk bölümü 17 Nisan 2011'de yayınlanmıştı. Aradan tam 15 yıl geçti ve Westeros'un yıldızlarının bugünkü halleri sosyal medyada gündem oldu. Çocuk yaşta kadroya katılanlar koca insan olmuş, bazı isimleri tanımak ise neredeyse imkânsız. Hazırsanız kendinizi biraz yaşlı hissetmeye başlıyoruz.

Kaynak: Onedio X

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Game of Thrones, 2011'de HBO'da başladığında kimse bu kadar büyük bir fırtına beklemiyordu.

Game of Thrones, 2011'de HBO'da başladığında kimse bu kadar büyük bir fırtına beklemiyordu.

George R.R. Martin'in Buz ve Ateşin Şarkısı serisinden uyarlanan Game of Thrones, 8 sezon ve 73 bölüm boyunca Westeros'taki taht kavgasını anlattı. Kızıl Düğün'den Kara Su Savaşı'na kadar pek çok sahnesi bugün bile konuşuluyor.

Dizi 19 Mayıs 2019'da final yaptı ve son sezon hayranları ikiye böldü. Ama hikâye bitmedi: House of the Dragon ve A Knight of the Seven Kingdoms ile Westeros evreni HBO'da yaşamaya devam ediyor. Peki Stark'lar, Lannister'lar ve Targaryen'ler şimdi ne halde?

Ned Stark'ı canlandıran Sean Bean, ilk sezonda veda etse de akıllardan hiç çıkmadı.

Ned Stark'ı canlandıran Sean Bean, ilk sezonda veda etse de akıllardan hiç çıkmadı.

Stark ailesinin onurlu reisi Eddard, ilk sezonun en büyük şokuydu. Sean Bean bugün 67 yaşında; saçlarına beyazlar düşmüş ama o tanıdık bakış yerli yerinde. Ekranda en çok ölen oyuncular denince akla ilk gelen isim olması da hâlâ şaka konusu.

Bran Stark'ın küçük oyuncusu Isaac Hempstead Wright artık 27 yaşında, gözlüklü bir yetişkin.

Bran Stark'ın küçük oyuncusu Isaac Hempstead Wright artık 27 yaşında, gözlüklü bir yetişkin.

İlk sezonda henüz 12 yaşında olan Isaac Hempstead Wright, kuleden düşen o meraklı çocuktu. Finalde Yedi Krallık'ın tahtına oturan Bran'ın oyuncusu, oyunculuğu bir kenara bırakıp sinirbilim eğitimini seçti. Gözlüklü yeni hali görenlere 'Bu gerçekten o mu?' dedirtiyor.

Sansa Stark'a hayat veren Sophie Turner, şimdi de Lara Croft olmaya hazırlanıyor.

Sansa Stark'a hayat veren Sophie Turner, şimdi de Lara Croft olmaya hazırlanıyor.

Kadroya 15 yaşında katılan Sophie Turner bugün 30 yaşında. Kızıl saçlarını sarıya çeviren oyuncu, Prime Video'nun Tomb Raider dizisinde Lara Croft'u canlandıracak. Yılın başında yayınlanan Steal dizisiyle de epey konuşuldu.

Arya Stark'ın Maisie Williams'ı, kılıcını bırakıp kırmızı halıların aranan yüzü oldu.

Arya Stark'ın Maisie Williams'ı, kılıcını bırakıp kırmızı halıların aranan yüzü oldu.

Game of Thrones başladığında Maisie Williams henüz 14 yaşındaydı, şimdi 29. Elinden kılıcını düşürmeyen afacan Arya'nın yerinde artık şık elbiseleriyle dikkat çeken bir oyuncu var. Williams son olarak Practical Magic 2 kadrosuna katıldı.

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Jon Snow'u oynayan Kit Harington, aralık ayında 40 yaşına basacak ve Hogwarts'a gidiyor.

Jon Snow'u oynayan Kit Harington, aralık ayında 40 yaşına basacak ve Hogwarts'a gidiyor.

Dizinin en sevilen karakteri Jon Snow'un oyuncusu Kit Harington, 26 Aralık'ta 40 yaşına giriyor. Kıvırcık saçlarını kısaltan oyuncu, HBO'nun Industry dizisinde de rol aldı.

Asıl bomba ise Harry Potter dizisinden geldi: Harington, ikinci sezonda Gilderoy Lockhart'ı canlandıracak.

Tywin Lannister'ın Charles Dance'i, 10 Ekim'de 80 yaşına basıyor ama hız kesmiyor.

Tywin Lannister'ın Charles Dance'i, 10 Ekim'de 80 yaşına basıyor ama hız kesmiyor.

Lannister ailesinin soğuk ve hesapçı reisi Tywin, dizinin en karizmatik kötülerinden biriydi. Charles Dance birkaç gün içinde 80'ine giriyor ama setlerden uzak durmuyor. Oyuncu, The Day of the Jackal'ın ikinci sezonu için yeniden kamera karşısında.

Cersei Lannister'ın Lena Headey'si, uzun sarı saçlarıyla birlikte o soğuk bakışı da geride bıraktı.

Cersei Lannister'ın Lena Headey'si, uzun sarı saçlarıyla birlikte o soğuk bakışı da geride bıraktı.

Dizinin en çok konuşulan kötüsü Cersei'yi canlandıran Lena Headey, 3 Ekim'de 53 yaşına girdi. Uzun sarı saçlı kraliçenin yerinde bugün koyu saçlı, güler yüzlü bir kadın var. Utanç yürüyüşü sahnesi ise aradan geçen yıllara rağmen dizinin en akılda kalan anlarından.

Jaime Lannister'ı oynayan Nikolaj Coster-Waldau, 56 yaşında hâlâ jön havasını koruyor.

Jaime Lannister'ı oynayan Nikolaj Coster-Waldau, 56 yaşında hâlâ jön havasını koruyor.

Kral Katili lakaplı Jaime ile tanınan Danimarkalı oyuncu, ilk sezon yayınlandığında 40 yaşındaydı. Saçlarını kısaltan Coster-Waldau'nun gülümsemesi ise 15 yıl önceki kadar çapkın. Oyuncu, Jennifer Lopez'le birlikte The Last Mrs. Parrish uyarlamasında rol alacak.

Tyrion Lannister'ın Peter Dinklage'ı, gür sakalı ve beresiyle görenleri çok şaşırttı.

Tyrion Lannister'ın Peter Dinklage'ı, gür sakalı ve beresiyle görenleri çok şaşırttı.

Dizinin en zeki ve esprili karakteri Tyrion'u canlandıran Peter Dinklage, bu rolle dört Emmy kazanmıştı. 57 yaşındaki oyuncu, göğsüne inen kır sakalıyla son halinde neredeyse tanınmıyor. Dinklage'ı yakında Alien: Earth'ün ikinci sezonunda izleyeceğiz.

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Daenerys Targaryen'in Emilia Clarke'ı 23 Ekim'de 40 yaşına giriyor ve platin saçlar çoktan tarih oldu.

Daenerys Targaryen'in Emilia Clarke'ı 23 Ekim'de 40 yaşına giriyor ve platin saçlar çoktan tarih oldu.

Ejderhaların Annesi'ni ilk sezonda 24 yaşında oynayan Emilia Clarke, birkaç hafta sonra 40'ına giriyor. Platin perukları çoktan çıkaran oyuncu, kısa kahverengi saçlarıyla hiç olmadığı kadar sade. Son olarak Peacock'un casusluk dizisi Ponies'te hem başrolde hem yapımcı koltuğundaydı.

Khal Drogo'nun Jason Momoa'sı, diziden sonra Hollywood'un en çok aranan isimlerinden biri oldu.

Khal Drogo'nun Jason Momoa'sı, diziden sonra Hollywood'un en çok aranan isimlerinden biri oldu.

Dothraki'lerin korkulan lideri Khal Drogo ilk sezonda hayatını kaybetmişti ama Jason Momoa'nın yıldızı tam da orada parlamaya başladı. 47 yaşındaki oyuncu Aquaman'le dünya çapında ün kazandı. Bu yıl da Supergirl filminde Lobo rolüyle beyaz perdeye döndü.

Oberyn Martell'i canlandıran Pedro Pascal, Game of Thrones'tan sonra bir dünya yıldızına dönüştü.

Oberyn Martell'i canlandıran Pedro Pascal, Game of Thrones'tan sonra bir dünya yıldızına dönüştü.

Kızıl Engerek lakaplı Oberyn, yalnızca dördüncü sezonda görünmesine rağmen izleyicinin gönlünü fethetti. 51 yaşındaki Pedro Pascal, The Last of Us ve The Mandalorian'ın ardından Fantastik Dörtlü'de Bay Fantastik oldu. Bu yıl The Mandalorian & Grogu ile sinemalardaydı.

Serçeparmak lakaplı Petyr Baelish'in oyuncusu Aidan Gillen, bembeyaz saçlarıyla dikkat çekti.

Serçeparmak lakaplı Petyr Baelish'in oyuncusu Aidan Gillen, bembeyaz saçlarıyla dikkat çekti.

Entrikalarıyla Westeros'u birbirine katan Serçeparmak, 'Kaos bir merdivendir' sözüyle akıllarda kaldı. 58 yaşındaki İrlandalı oyuncunun son halinde ilk göze çarpan bembeyaz saçları oluyor. Gillen, Peaky Blinders'taki Aberama Gold rolüyle de tanınıyor.

Soğan Şövalyesi Davos'u oynayan Liam Cunningham, 65 yaşında Netflix'te yoluna devam ediyor.

Soğan Şövalyesi Davos'u oynayan Liam Cunningham, 65 yaşında Netflix'te yoluna devam ediyor.

Stannis'in sadık danışmanı, ardından Jon Snow'un sağ kolu olan Ser Davos, dizinin en sevilen yan karakterlerindendi. Liam Cunningham, Game of Thrones'un yaratıcıları David Benioff ve D.B. Weiss'in Netflix dizisi 3 Body Problem'da da yer aldı. Sakalı ise artık tamamen bembeyaz.

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Ygritte'i canlandıran Rose Leslie, dizideki aşkı Kit Harington'la gerçek hayatta evlendi.

Ygritte'i canlandıran Rose Leslie, dizideki aşkı Kit Harington'la gerçek hayatta evlendi.

'Hiçbir şey bilmiyorsun Jon Snow' repliğiyle hafızalara kazınan Ygritte'in oyuncusu Rose Leslie, setteki aşkı gerçeğe taşıdı. Kit Harington'la 2018'de evlenen çiftin iki çocuğu var. 39 yaşındaki oyuncu kızıl saçlarını kısaltsa da yüzündeki o tatlılık hiç değişmedi.

Utanç diye bağıran Septa Unella'nın oyuncusu Hannah Waddingham, peçesiz haliyle tanınmaz durumda.

Utanç diye bağıran Septa Unella'nın oyuncusu Hannah Waddingham, peçesiz haliyle tanınmaz durumda.

Cersei'nin utanç yürüyüşünde çan çalıp 'Utanç!' diye bağıran Septa Unella, dizinin en sinir bozucu karakterlerinden biriydi. Peçenin altındaki Hannah Waddingham'ı pek çok kişi sonradan Ted Lasso'nun Rebecca'sı olarak keşfetti. 52 yaşındaki oyuncu, 2023'te Eurovision'ı da sunmuştu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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