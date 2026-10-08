İlk Bölümün Üzerinden 15 Yıl Geçti: Game of Thrones Oyuncularının Son Hali Görenleri Yaşlı Hissettirdi!

George R.R. Martin'in Buz ve Ateşin Şarkısı serisinden uyarlanan Game of Thrones, 8 sezon ve 73 bölüm boyunca Westeros'taki taht kavgasını anlattı. Kızıl Düğün'den Kara Su Savaşı'na kadar pek çok sahnesi bugün bile konuşuluyor.

Dizi 19 Mayıs 2019'da final yaptı ve son sezon hayranları ikiye böldü. Ama hikâye bitmedi: House of the Dragon ve A Knight of the Seven Kingdoms ile Westeros evreni HBO'da yaşamaya devam ediyor. Peki Stark'lar, Lannister'lar ve Targaryen'ler şimdi ne halde?