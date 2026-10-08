İlk Bölümün Üzerinden 15 Yıl Geçti: Game of Thrones Oyuncularının Son Hali Görenleri Yaşlı Hissettirdi!
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HBO'nun milyonları ekran başına kilitleyen dizisi Game of Thrones'un ilk bölümü 17 Nisan 2011'de yayınlanmıştı. Aradan tam 15 yıl geçti ve Westeros'un yıldızlarının bugünkü halleri sosyal medyada gündem oldu. Çocuk yaşta kadroya katılanlar koca insan olmuş, bazı isimleri tanımak ise neredeyse imkânsız. Hazırsanız kendinizi biraz yaşlı hissetmeye başlıyoruz.
Kaynak: Onedio X
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Game of Thrones, 2011'de HBO'da başladığında kimse bu kadar büyük bir fırtına beklemiyordu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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