Yıllardır Döküp Atıyoruz: Yoğurdun Üstündeki Sarımsı Su Bozulma İşareti Değilmiş

Yoğurdun üstünde toplanan bu sıvı peynir altı suyu. Süt mayalanırken içindeki proteinler birbirine bağlanır ve suyu içinde hapseden ince bir ağ, yani yoğurdun jel kıvamını oluşturur. Bu ağ kusursuz değil; zamanla büzüşür ve tuttuğu suyun bir kısmını dışarı iter. Gıda biliminde bu olaya sinerez deniyor.

Wisconsin-Madison Üniversitesi'nden gıda bilimci John Lucey'nin çalışmalarına göre bu ayrışma yoğurdun standart üretim sürecinde ortaya çıkıyor ve ürünün kalitesini etkilemiyor. Buna rağmen pek çok kişi yüzeydeki suyu görünce yoğurdu çöpe atmayı düşünüyor. Üreticilerin pektin gibi kıvam artırıcılar eklemesinin bir nedeni de bu görüntüyü engellemek.

Yoğurdun gerçekten bozulduğunu gösteren işaretler ise başka: şişmiş ambalaj, yüzeyde görünen küf, aşırı topaklanmış bir doku ya da her zamankinden çok daha fazla su. Bunlar yoksa üstteki su tek başına endişe sebebi değil.