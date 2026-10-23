Yıllardır Döküp Atıyoruz: Yoğurdun Üstündeki Sarımsı Su Bozulma İşareti Değilmiş
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Buzdolabından çıkardığınız yoğurdun kapağını açtığınızda üstünde biriken sarımsı, hafif bulanık su çoğumuzu ikilemde bırakır. Kimi bunu yoğurdun bozulmaya başladığına yorumlayıp lavaboya döker, kimi de kaşıkla karıştırıp geçer. Gıda bilimcilere göre bu su bir bozulma belirtisi değil, yoğurdun doğal yapısının bir sonucu. Üstelik dökülen her kaşıkla yoğurdun içindeki bazı değerli mineraller de gidiyor.
Kaynak: UW–Madison News
Yoğurdun üstündeki o su aslında peynir altı suyu
Kaşığı her daldırdığınızda biriken su artıyor
Kalsiyum ve potasyumun önemli bir kısmı bu suya geçiyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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