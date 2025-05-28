Sibel Taşçıoğlu'nun Yeni Dizisinden Kızılcık Şerbeti'nin İfşa Olan Finaline TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
28 Mayıs Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Herkes onu çok özledi, sonunda yeni dizisi belli oldu.
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2. Bahar dizisinin senaristleri değişmişti.
3. Adem'in saçlarına ne oldu?
4. Kızılcık Şerbeti sezon finalindeki can alıcı sahne sosyal medyada ifşa oldu.
5. TRT 1'in sevilen dizisi Bir Zamanlar İstanbul için geçtiğimiz günlerde final kararı alınmıştı.
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6. Alperen Duymaz, Leyla'dan ayrıldı.
7. Töre dizisi itirafı gündem oldu.
8. Bahar sezon finali yaptı.
9. Oktay Kaynarca'nın yeni sezonda yine ATV'de yayınlanacak bir diziyle ekranlara geleceği açıklandı.
10. Survivor final tarihi açıklandı.
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11. Leyla karakterine hayat veren Cemre Baysel, Alperen Duymaz'la ilgili iddiaları yanıtladı.
12. Sema'nın kız kardeşi Seda, Instagram hesabından eleme sonrası paylaşım yaptı.
13. Dikkatli izleyicilerin gözünden çekim hataları kaçmıyor.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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