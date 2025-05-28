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Sibel Taşçıoğlu'nun Yeni Dizisinden Kızılcık Şerbeti'nin İfşa Olan Finaline TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Sibel Taşçıoğlu'nun Yeni Dizisinden Kızılcık Şerbeti'nin İfşa Olan Finaline TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
29.05.2025 - 00:11

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

28 Mayıs Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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1. Herkes onu çok özledi, sonunda yeni dizisi belli oldu.

1. Herkes onu çok özledi, sonunda yeni dizisi belli oldu.

Sibel Taşçıoğlu'nun yeni projesi belli oldu.

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2. Bahar dizisinin senaristleri değişmişti.

2. Bahar dizisinin senaristleri değişmişti.

Bahar'ın yeni senaristleri belli oldu. Hikaye değişecek mi, işte detaylar...

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3. Adem'in saçlarına ne oldu?

3. Adem'in saçlarına ne oldu?

Herkes tıraş oldu sanmıştı, bakın gerçek neymiş...

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4. Kızılcık Şerbeti sezon finalindeki can alıcı sahne sosyal medyada ifşa oldu.

4. Kızılcık Şerbeti sezon finalindeki can alıcı sahne sosyal medyada ifşa oldu.

Sezon finalinde Nilay'ın balkondan düştüğü anlar ifşa olurken bu görüntülerin doğru olup olmadığını cuma günü yayınlanacak bölümde anlayacağız.

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5. TRT 1'in sevilen dizisi Bir Zamanlar İstanbul için geçtiğimiz günlerde final kararı alınmıştı.

5. TRT 1'in sevilen dizisi Bir Zamanlar İstanbul için geçtiğimiz günlerde final kararı alınmıştı.

TRT 1'in Bir Zamanlar İstanbul dizisinin final kararı kesinleşti.

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6. Alperen Duymaz, Leyla'dan ayrıldı.

6. Alperen Duymaz, Leyla'dan ayrıldı.

Sezon boyunca partneri olan Alperen Duymaz'la set fotoğraflarını paylaşan Cemre Baysel, veda paylaşımıyla herkesi duygulandırdı.

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7. Töre dizisi itirafı gündem oldu.

7. Töre dizisi itirafı gündem oldu.

Uzak Şehir'de seyirci tarafından pek de hazzedilmeyen yegane karakter Mine'yi canlandıran Mine Kılıç, Sibel Arna'ya konuk oldu.

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8. Bahar sezon finali yaptı.

8. Bahar sezon finali yaptı.

Timur Amerika'ya gitmek için özel bir uçağa bindi, tüm ekip nikahtayken bir uçağın düştüğü haberi ekranlara geldi. Bu sahnenin ardından da 'Timur öldü mü?' soruları gündeme damgasını vurdu.

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9. Oktay Kaynarca'nın yeni sezonda yine ATV'de yayınlanacak bir diziyle ekranlara geleceği açıklandı.

9. Oktay Kaynarca'nın yeni sezonda yine ATV'de yayınlanacak bir diziyle ekranlara geleceği açıklandı.

Oktay Kaynarca'nın 3. kez ATV dizisinde rol alacağını duyan kullanıcılarsa sitem etmeden edemedi.

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10. Survivor final tarihi açıklandı.

10. Survivor final tarihi açıklandı.

Survivor 2025 final tarihini Hakan Hatipoğlu açıklamıştı.

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11. Leyla karakterine hayat veren Cemre Baysel, Alperen Duymaz'la ilgili iddiaları yanıtladı.

11. Leyla karakterine hayat veren Cemre Baysel, Alperen Duymaz'la ilgili iddiaları yanıtladı.

Ünlü oyuncu Alperen Duymaz'la ilgili iddialara ise partnerinin kendisine böyle bir şey söylemediğini, hikaye neyi gerektirirse onu yapacaklarını açıkladı.

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12. Sema'nın kız kardeşi Seda, Instagram hesabından eleme sonrası paylaşım yaptı.

12. Sema'nın kız kardeşi Seda, Instagram hesabından eleme sonrası paylaşım yaptı.

Sema'ya desteğini vurgulayan Seda, birine de laf sokmadan edemedi. Seda, 'En büyük darbeyi en değer verdiğinden görmek son darbe oldu.' dedi.

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13. Dikkatli izleyicilerin gözünden çekim hataları kaçmıyor.

13. Dikkatli izleyicilerin gözünden çekim hataları kaçmıyor.

Uzak Şehir'in son bölümündeki aksiyon sahnesinde Cihan'la ilgili çekim hatası dikkatlerden kaçmadı.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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