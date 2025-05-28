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Uzak Şehir'deki Çekim Hatası Dikkatli İzleyicilerin Gözünden Kaçmadı

Uzak Şehir'deki Çekim Hatası Dikkatli İzleyicilerin Gözünden Kaçmadı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
28.05.2025 - 11:47

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve sezonun en çok izlenen yapımı olma başarısını yakalayan Uzak Şehir'in son bölümü adeta sezon finali tadındaydı. Gelecek hafta ekranlara ara verecek olan dizide Cihan, Şahin ve Kaya'nın olduğu aksiyon sahnesi izleyiciden tam not aldı. Ancak sahnede Cihan'la ilgili yapılan çekim hatası dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmadı.

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İzleyicinin hem bayılarak izlediği hem de bir hayli sinirlendiği Uzak Şehir son bölümüyle tam not aldı.

İzleyicinin hem bayılarak izlediği hem de bir hayli sinirlendiği Uzak Şehir son bölümüyle tam not aldı.

Adeta sezon finali temposunda olan bölümde özellikle Cihan, Kaya ve Şahin'in yer aldığı aksiyon sahnesi gündem oldu. Aksiyonu öyle yüksekti ki sahneyi heyecan dorukta izledik.

Uzak Şehir'in son bölümündeki aksiyon sahnesinde Cihan'la ilgili çekim hatası dikkatlerden kaçmadı.

Uzak Şehir'in son bölümündeki aksiyon sahnesinde Cihan'la ilgili çekim hatası dikkatlerden kaçmadı.

Sahnede koşarken gömleğinin kolları ilikli duran Cihan'ın sahnenin devamında kolları bir anda kıvrılıyor. Tabii ki dikkatli izleyiciler de bu hatayı gözden kaçırmadı.

O sahneyi bir kez daha dikkatle izleyelim:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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