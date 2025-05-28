Uzak Şehir'deki Çekim Hatası Dikkatli İzleyicilerin Gözünden Kaçmadı
Kanal D ekranlarında yayınlanan ve sezonun en çok izlenen yapımı olma başarısını yakalayan Uzak Şehir'in son bölümü adeta sezon finali tadındaydı. Gelecek hafta ekranlara ara verecek olan dizide Cihan, Şahin ve Kaya'nın olduğu aksiyon sahnesi izleyiciden tam not aldı. Ancak sahnede Cihan'la ilgili yapılan çekim hatası dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmadı.
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İzleyicinin hem bayılarak izlediği hem de bir hayli sinirlendiği Uzak Şehir son bölümüyle tam not aldı.
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Uzak Şehir'in son bölümündeki aksiyon sahnesinde Cihan'la ilgili çekim hatası dikkatlerden kaçmadı.
O sahneyi bir kez daha dikkatle izleyelim:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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