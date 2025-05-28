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25 Oyun Süren Elemede Aycan'ı Desteklemişti: Survivor Seda, Sema'nın Elemesinin Ardından Meryem'e Yüklendi

25 Oyun Süren Elemede Aycan'ı Desteklemişti: Survivor Seda, Sema'nın Elemesinin Ardından Meryem'e Yüklendi

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
28.05.2025 - 09:49

Survivor'da dün akşamki eleme tam 25 oyun sürdü. Sema ve Aycan arasındaki kıyasıya mücadelede yarışmada kalmayı başaran isim Aycan oldu. Eleme süresince Aycan'ı destekleyen tek isim ise Meryem oldu. 

Sema'nın elenmesinin ardından kardeşi Seda Ocak Instagram hesabından paylaşım yaptı. Radarında Meryem vardı.

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Survivor'da dün akşam elenen isim Sema oldu.

Survivor'da dün akşam elenen isim Sema oldu.

Aycan'la girdiği kıyasıya mücadelenin ardından elenen Sema büyük yankı uyandırdı. Yarışmanın favorisi olarak görülen Sema'yı yarışma boyunca özellikle Adem ve Hikmet destekledi. Destek vermeyen tek isim Meryem'di.

Sema'nın kız kardeşi Seda, Instagram hesabından eleme sonrası paylaşım yaptı.

Sema'nın kız kardeşi Seda, Instagram hesabından eleme sonrası paylaşım yaptı.

Sema'ya desteğini vurgulayan Seda, birine de laf sokmadan edemedi. Seda, 'En büyük darbeyi en değer verdiğinden görmek son darbe oldu.' dedi.

Seda'nın o paylaşımı:

Seda'nın o paylaşımı:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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