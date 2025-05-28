25 Oyun Süren Elemede Aycan'ı Desteklemişti: Survivor Seda, Sema'nın Elemesinin Ardından Meryem'e Yüklendi
Survivor'da dün akşamki eleme tam 25 oyun sürdü. Sema ve Aycan arasındaki kıyasıya mücadelede yarışmada kalmayı başaran isim Aycan oldu. Eleme süresince Aycan'ı destekleyen tek isim ise Meryem oldu.
Sema'nın elenmesinin ardından kardeşi Seda Ocak Instagram hesabından paylaşım yaptı. Radarında Meryem vardı.
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Survivor'da dün akşam elenen isim Sema oldu.
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Sema'nın kız kardeşi Seda, Instagram hesabından eleme sonrası paylaşım yaptı.
Seda'nın o paylaşımı:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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